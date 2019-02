Bad Doberan

Tempo 30 auf der B 105 in der Nacht, 20er-Zone um den Kamp, kreuzende Fahrradwege auf Straßen besser kennzeichnen – das sind drei von vielen Maßnahmen, die im Verkehrskonzept für die Stadt Bad Doberan vorgesehen sind. Dieses wurde, nachdem Bürger Anregungen und Hinweise einreichen konnten, am Donnerstagabend der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Der Schwerpunkt ist die Innenstadt. Wir wollen den Verkehr weiter beruhigen, eine Lärmminderung erreichen“, sagt Bauamtsleiter Norbert Sass. Einige Anregungen seien im Konzept nicht berücksichtigt worden, erläutert Manon Blindow, Projektleiterin bei BDC Dorsch Consult. Das Unternehmen hatte im Auftrag der Stadt das Konzept erstellt. So seien beispielsweise Zebrastreifen am Kreisverkehr zwischen Bad Doberan und Heiligendamm nicht möglich, weil dieser außerorts liege. „Dann sind Fußgänger und Radfahrer den Kfz-Verkehr unterzuordnen“, sagt Manon Blindow. Andere Maßnahmen seien nicht umsetzbar, weil Flächen fehlten.

Severinstraße als Einbahnstraße

Für Bad Doberan schlagen die Planer eine Tempo-20-Zone um den Kamp vor, sowie Tempo 30 für die Clara-Zetkin-Straße. Auf Hinweis eines Teilnehmers der Informationsveranstaltung solle auch die Friedrich-Franz-Straße für Tempo 30 aufgenommen werden. Angeregt wurde zudem, den Kamp als Kreisverkehr einzurichten. Die Severinstraße soll nach Vorstellungen der Planer sowieso Einbahnstraße in Richtung Markt werden. Das Vorhaben, ein durchgehendes Tempo 30 innerorts auf der B 105 zu veranlassen, sei aufgrund der Hinweise angepasst worden, erläutert Manon Blindow. „Wir würden jetzt Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr vorsehen.“

Verkehrskonzept Das Verkehrskonzept bezieht sich auf die Stadt Bad Doberan sowie die Ortsteile Heiligendamm, Vorder Bollhagen und Althof. Es betrachtet, wie der Verkehr künftig geregelt werden kann, wo Temporeduzierungen sinnvoll sind, wo es im Radwegenetz Verbesserungsbedarf gibt oder wo weitere Bushaltestellen empfehlenswert sind. Hinweise und Anregungen, die Bürger bis zum 30. Juni 2018 einreichen konnten, sind zum Teil eingearbeitet worden. Während der Präsentation des Konzeptes wurde deutlich, dass nicht alle Hinweise Rücksicht fanden, zum Teil den Planern der von der Stadt beauftragten Firma Dorsch Consult nicht bekannt waren. So wurde beispielsweise eine Fußgängerinsel für die Kreuzung Parkentiner Weg/ B 105 noch mit aufgenommen.

Die gleiche Geschwindigkeit solle ganztags in der Goethestraße herrschen: Ein Vorhaben, das seit Jahren an der Verkehrsbehörde scheitert. „Wenn der Beschluss steht und es eine umfängliche Beteiligung gegeben hat, kann das Türen öffnen“, sagt Norbert Sass. An der Kreuzung Parkentiner Weg/ Fritz-Reuter-Straße soll ein Kreisverkehr entstehen. Dann herrsche durch Überwege auch mehr Sicherheit für Fußgänger, so Blindow.

Radwegenetz in Heiligendamm sichtbar machen

In Heiligendamm soll die Geschwindigkeit auf der gesamten Landesstraße innerorts auf Tempo 30 beschränkt werden. „Wir empfehlen, das Radwegenetz durch Heiligendamm auszuweisen.“ Es fehle an einigen Stellen ein Hinweis für Autofahrer, dass dort Radfahrer kreuzen, beispielsweise an der Ecke Seedeichstraße/ Kühlungsborner Straße. Hier sollte eine rote Markierung auf die Straße sowie Piktogramme.

Das Konzept soll bald auf der Homepage der Stadt einsehbar sein.

Anja Levien