Zweedorf

„ Doreen hält unsere Dorfgemeinschaft zusammen, ist fröhlich und verlässlich, immer ansprechbar, hat ein großes Herz“, sagt Ortschronist Klaus Bayer. „Viel Zeit opfert sie für die Organisation des Dorflebens sowie für ihre Tätigkeit als Gemeindevertreterin. Ja, sie macht im Interesse ihres Vaters weiter.“ So viel Lob ist Doreen Richter (43) fast zu viel, denn für die Gemeinschaft etwas zu tun, macht ihr einfach Freude und ist für sie selbstverständlich.

„Da war mein Vater für mich Vorbild, so bin ich aufgewachsen, von klein an war ich an seiner Seite. Er hat mich geprägt durch seine liebevolle Zuwendung, seine Freundlichkeit, seinen Einsatz für die Menschen hier im Dorf. Immer hatte er ein Lächeln auf dem Gesicht. Es war einfach schön, ihn als Vater neben sich zu haben, mit ihm zusammen das Leben im Dorf zu organisieren. Vieles ist entstanden, so beispielsweise das Dorfgemeinschaftshaus, das aus dem früheren Feuerwehrhäuschen durch unzählige Aufbaustunden der Dorfbewohner zu ihrem Treffpunkt wurde“, sagt die Zweedorferin und lächelt.

Aufgaben vom Vater übernommen

Deshalb war der Tod ihres Vaters ein tiefer Einschnitt auch in ihrem Leben. Seitdem hat sie seine Aufgaben übernommen, kümmert sich um die Belange des Dorfes. „Natürlich habe ich die Dorfbewohner gefragt bei unserem Freitagstreff, ob damit auch alle einverstanden sind“, denkt die 43-Jährige zurück. „Ja, ein Lächeln war die zustimmende Antwort.“ Nun ist die junge Frau die gute Seele im Dorf mit Herz und Verstand, ist offen für jeden und besitzt bei allem eine scheinbar unendliche Energie. Sie betont aber: „Allein ginge nichts, dazu braucht es Mitstreiter, zumal ich berufstätig bin. Und davon gibt es viele im Dorf.“

Aus der ehemaligen Schule wurde ein Wohnhaus. Quelle: Wilma Welzel

Doreen Richter ist im Dorf aufgewachsen. Aus Erzählungen weiß sie, dass Zweedorf früher ein typisches Bauerndorf war mit drei Großbauern, zehn Kleinbauern und zahlreichen Häuslern. Eine Schule existierte bis etwa Ende der 1920er Jahre. Einen Konsum gab es und eine Gaststätte, die leider 1996 abbrannte. Aus dem 1886 erbauten Pferdestall ist heute das Ostsee-Landhaus geworden. „Damals 1945 wurden hier im Stall Wohnmöglichkeiten für die vielen Flüchtlinge aus dem Osten geschaffen. Heute ist es ein schönes Haus für Gäste geworden, gut für Zweedorf“, sagt die Zweedorferin lächelnd. „Mittlerweile jedoch sind viele Bauerngehöfte verschwunden, zahlreiche sanierte sowie neu gebaute Wohnhäuser bestimmen heute das Dorfbild“, erzählt die 43-Jährige, die tief verwurzelt ist in ihrem Dorf.

Rückkehr in die Heimat

„Als ich zwei Jahre in Hamburg lebte, um meine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin zu absolvieren, habe hab ich immer gesagt: Papa, ich komme zurück.“ Und sie kam zurück, etwas anderes war für sie undenkbar. „Mir war immer klar, ich übernehme mein Elternhaus. Mein Bruder Burkhard Richter lebt auch im Dorf, hat ein eigenes großes Anwesen“, so Doreen Richter. Nicht nur der Vater, auch die Kindheit auf dem Dorf sei für sie prägend gewesen. Damals habe es noch viele Kinder gegeben. „In einer großen Truppe sind wir losgezogen, über Wiesen und Felder, am Teich gespielt“, schwärmt die Zweedorferin. „Ja, es war eine freie und unbeschwerte Kindheit. Und das wollte ich auch für meine Tochter.“

Heute lebt sie mit Partner Dirk Froh (47), der zwölfjährigen Tochter Luisa sowie Mutter Gerda Richter in ihrem Elterhaus. „Drei Generationen zusammen ist ein gutes Modell. Niemand ist allein“, sagt die 43-Jährige. „Wie es wird, wenn Luisa weiter heranwächst, werden wir sehen.“ Zur Familie gehören auch ein Hund, Schildkröten, Enten, Hühner, um die sich vor allem Mutter Gerda kümmert. „Auch der Garten ist ihr Revier, das lässt sie sich nicht nehmen. Wir haben also ein richtiges Landleben, so wie ich es wollte“, sagt lächelnd die junge Frau, die in ihrer Freizeit gern liest oder Handarbeiten macht. „Ja, hier möchte ich alt werden.“

Dorfkonsum wurde vor Jahren geschlossen

Doreen Richter weiß, dass es für Ältere im Dorf nicht ganz einfach ist. Das Problem ist dann die fehlende Mobilität, denn der Dorfkonsum wurde schon vor Jahren geschlossen. „Dafür gibt es eine funktionierende Nachbarschaftshilfe, oder die Versorgung wird in der Familie organisiert“, erklärt die Gemeindevertreterin, die mittlerweile zehn Jahre in dieser Funktion tätig ist. „Ja, wir denken nach über das Projekt Rufbus, das Henryk Münchow vorgeschlagen hat. „Das ist eine Möglichkeit, flexibel auf Transportwünsche unserer älteren Einwohner zu reagieren“, erklärt die Zweedorferin. „Dafür müssen wir nun mit Bus- oder Taxi-Unternehmen in Kontakt treten.“

Wilma Welzel