Rerik

Fast ist so manch ein Betrachter geneigt, seine Hand auszustrecken und das Häschen oder den Fuchs zu streicheln. So lebensecht wurden die Tiere von Heinz-Helge Schulze dargestellt. „Gemalte Tierwelt“ heißt die neue Ausstellung im Reriker Heimatmuseum, die bis zum 27. Oktober verbleibt. Die Ausstellungseröffnung war gleichzeitig der Geburtstag des Künstlers. Er wurde 71 Jahre alt und gestaltete ein Buch mehr als sein Lebensalter. Sie sind gespickt mit Tierzeichnungen – wovon um die 40 im Heimatmuseum zu sehen sind. „Ich habe in Rerik viele Urlaube mit meiner Familie verbracht“, sagt Schulze, der zwei Kinder und drei Enkel hat. So lag es nahe, dass er dort einmal ausstellt. Museumsleiter Thomas Köhler zeigte sich begeistert von der Exposition: „Diese Detailgetreue lässt die Bilder sehr lebendig wirken. Es sind faszinierende Zeichnungen. Das ist etwas, was wir so noch nicht in diesem Haus hatten.“

„Zauberlehrling“ brachte Schulze zum Zeichnen

Der auslösende Moment für Schulze, mit dem Zeichnen zu beginnen, war die Aufgabe einer Lehrerin in der siebenten Klasse: „Wir bearbeiteten den Zauberlehrling und ich malte meine erste vierseitige Bildgeschichte in Comic-Art.“ Es folgten Teilnahmen an Wettbewerben. Heinz-Helge Schulze malt in Aquarelltechnik. Manchmal ist der Hintergrund mit Pastellkreide gestaltet. Die Tierhaare werden mit einer Rasierklinge herausgeformt. „Das ist ganz schön gefährlich.“ So wirkt das Fell besonders plastisch. Seine Vorlagen stammen aus Beobachtung der Tiere in der Natur, im Zoo, dem Studium von Fachliteratur und Beratungen mit Experten. Neben umfangreichen Skizzen malt er aus dem Gedächtnis oder nach Fotografien. „Und ich bin viel auf einem Hochsitz im Wald, weil ich Jäger bin. Im Zoo oder der Natur machen mich die Menschen nervös, die mir über die Schulter schauen wollen.“ Er geht dann weg und kommt wieder, wenn es leer ist. Der Künstler braucht die Konzentration für die Skizzen. Ein Stück Wiese kann ihn faszinieren, jeder Grashalm, jedes Insekt, jede Blume. Einmal saß er zwei Stunden vor einem Hyänenhunde-Gehege: „Die haben bloß geschlafen, bis sie sich endlich mal bewegten, weil Futterzeit war.“

Viele faszinierende Details in den Bildern

In der Ausstellung faszinieren auch die Details in den Bildern wie der Wurm im Apfel, der Marienkäfer auf dem Löwenzahn, die Schnecke auf dem Rasen. „Kinder sollen doch entdecken können“, sagt Heinz-Helge Schulze. „Wir haben selbst viele Tiere zuhause, wie Fische im Teich, Hühner, Miniponys, Kater, Wellensittiche.“ Nach der Schulzeit wurde er Gebrauchswerber, Plakatmaler. Doch der junge Mann wollte mehr aus sich machen. Seinen Wunsch, zum Zeichentrickfilm zu gehen, konnte er nicht verwirklichen, so ließ er sich zum Theaterkunstmaler an der Dresdner Kunsthochschule ausbilden. Sein nächster Stopp war die Staatsoper in Berlin, wo er bis 1979 blieb. Danach begann er, freiberuflich zu arbeiten. Heinz-Helge Schulze zeichnete Comics und Karikaturen für fast alle DDR-Kinderzeitungen und Illustrierten einschließlich „Eulenspiegel“ und „Frösi“. 1984 wurde er Kinderbuch-Illustrator im Tier-und Pflanzenbereich für den Altberliner Kinderbuchverlag und Neue Welt. Sein erstes Buch eigenes Buch war „Tshonno – ein Tag im Leben eines Wolfes“ mit Texten von Mitbegründer von DT 64, Günter Hesse. Mittlerweile sind zwei Generationen mit den von Schulze illustrierten Kinderbüchern aufgewachsen. Viele werden noch die Geschichten über „Borstel im Winterwald“ und „Meine Tierkinder: Der Hase Puschel“ kennen. Sein Buch „Ein Tag im Leben eines Hechts“ wurde auf der internationalen Kinderbuchmesse Bologna (Italien) vorgestellt. Heinz-Helge Schulze bleibt auch zukünftig aufmerksam in der Tier und Pflanzenwelt.

Werner Lutz