Bad Doberan

Geschafft! Stolz reckt der kleine Jonas auf dem Hof der Doberaner Awo-Kita „Uns Windroos“ die grün-weiße Plakette in die Höhe: „Diese Einrichtung ist ein Haus der kleinen Forscher“ steht darauf. „Unsere alte Plakette war abgelaufen“, erklärt Erzieherin Manuela Rochlitz. „Wir mussten einmal mehr beweisen, dass wir das ganze Jahr über regelmäßig forschen.“

Für die vier- bis sechsjährigen Kita-Kinder eine der leichtesten Übungen. Denn der Wissenschafts-Nachwuchs experimentiert einmal in der Woche nicht nur in einem eigens dafür eingerichteten Zimmer – die Doberaner Awo-Kindertagesstätte hat sogar ein richtiges Labor. „Das hat sich über die Jahre immer mehr entwickelt“, sagt Rochlitz, die die kleinen Forschergruppen von Beginn an leitet. „Ist schon Luxus, einen Raum zu haben, in dem man das ganze Material lagern kann.“

Luxus – vor allem aber jede Menge Arbeit und ganz viel Spaß. „Die Kita ,Uns Windroos’ bekommt die Zertifizierung heute bereits zum fünften Mal“, sagt Franziska Müller, Länderreferentin MV bei der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. „Das ist schon sehr besonders und kommt in Deutschland nicht allzu oft vor.“ Dabei gehe es in erster Linie nicht um herausgestellte Projekte, macht Müller deutlich: „Das Forschen und Entdecken sollte vielmehr in den Alltag der Kinder integriert sein.“ Gutes Beispiel: „Die Materialien im Labor sind alle kein Hexenwerk – hier gibt es Zucker und Salz, Bürsten, Bierdeckel, Nudeln, Taschentücher oder Kerzen.“

Seit Beginn dieses Jahres arbeiten die gemeinnützige Stiftung und das Technische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern (Phantechnikum) als lokaler Partner in einem Netzwerk für die frühkindliche Bildung zusammen. „Wir geben den pädagogischen Fach- und Lehrkräften der Kitas, Horte und Grundschulen die Möglichkeit, sich fortlaufend in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik weiterzubilden“, sagt Phantechnikum-Mitarbeiterin Gloria Janas. „Um damit die Begeisterung der Kinder für diese Themen zu fördern.“

Experimente mit Gummibärchen

Heute, am großen Forschertag in Bad Doberan, sind im Experimentier-Raum drei Stationen aufgebaut. Bevor es aber richtig losgeht, streifen sich die Jüngsten ihre „Arbeits“-T-Shirts über – und klären erst einmal, welche Regeln zu beachten sind. „Nicht rennen“, ruft Tamia. „Und nichts einfach so anfassen“, ergänzt Anton. „Nicht einschlafen“, sagt Emma und lacht. Vor allem aber: „Nichts essen und trinken“, weiß Noah. „Das fällt uns besonders schwer“, erklärt Manuela Rochlitz augenzwinkernd. „Denn manchmal experimentieren wir auch mit Gummibärchen – und die sind so verlockend.“

Heute bauen die Kinder unter anderem ein kleines Haus aus Zeitungspapier – ähnlich den „echten“ Blockhäusern aus Holz. „Wir rollen das Papier zu langen Stäben und verbinden diese mit Klebestreifen“, erklärt Erzieherin Gabi Baumgart. „Je öfter es gerollt wird, desto höher wird auch seine Festigkeit und Belastbarkeit.“ Durch das Rollen solle auch die Struktur der Baumstamm-Jahresringe nachempfunden werden, so Baumgart.

Und der Forscher-Nachwuchs ist mit Feuereifer bei der Sache: „Das wackelt noch ganz schön“, bemerkt etwa Justus. „Da fehlen noch Stützen.“ Ob quer, längs oder diagonal eingebaut – die beste Methode gilt es jetzt herauszufinden. Am Nebentisch erfahren fünf Mädchen, was der „Lotus-Effekt“ ist. Hierfür tropfen sie mit einer Pipette einige Wassertropfen auf eine Münze und beobachten, wie das Wasser Bläschen schlägt, abperlt und dabei auch Schmutzpartikel von der Oberfläche mitnimmt.

An der Tür zum Experimentier-Zimmer klopft es: „Wann sind wir endlich dran?“, fragt der kleine Jonas ungeduldig und luschert durch den Türspalt. „Wir sind schon so gespannt.“ Jetzt noch schnell das Papier-Haus fertig gebaut – dann haben die nächsten Nachwuchs-Wissenschaftler ihren großen Einsatz.

Lennart Plottke