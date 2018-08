Bad Doberan

Eigentlich wollten sich die Mitglieder des Doberaner Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus auf ihrer Sitzung am Mittwochabend über das neue Tourismuskonzept für die Münsterstadt unterhalten. Eigentlich - denn so wirklich vorbereitet auf eine inhaltliche Diskussion waren einige Teilnehmer offenbar nicht. „In Workshops wurde eine Stärken- Schwächen-Analyse entwickelt, der Tourismus in Bad Doberan und Heiligendamm soll gestärkt werden, es gibt mehrere Handlungsfelder . . .“ - bei der „Vorstellung“ des Konzeptes etwa kam Franziska Kreutzfeldt, Interims-Leiterin der Tourist-Information, nicht über Allgemeinplätze hinaus.

Hausaufgaben In mehreren Workshops und unter Beteiligung der Einwohner sowie touristischer Leistungsträger hat die „ift Freizeit- und Tourismusberatung GmbH“ aus Köln das aktuelle Tourismuskonzept für Bad Doberan erstellt.Bevor die Stadtvertretung das Konzept endgültig beschließen kann, soll die Verwaltung zunächst wesentliche Punkte des Papiers zusammenfassen und eine Prioritätenliste erstellen.

Sie hätte sich schon eine Zusammenfassung darüber gewünscht, welche Schwerpunkte konkret angegangen werden sollen, machte Ausschuss-Mitglied Karin Schwede deutlich: „Das ganze Konzept umfasst 140 Seiten - die kann ich mir doch nicht alle durchlesen.“ Auch sie halte das umfangreiche Papier für schwammig und sehr allgemein gefasst, sagte Monika Schneider: „Zudem habe ich erwartet, dass jemand aus der Verwaltung etwas zu den geplanten Veränderungen und deren Folgen sagt.“ Sie vermisse hier ebenfalls einen Vertreter der Stadt, kritisierte Karin Schwede. Der wäre gern vor Ort gewesen, erklärte der Ausschussvorsitzende Jochen Arenz: „Aber der Bürgermeister ist leider krank geworden.“

Debatte nur zu Einzelthemen

Und so hangelten sich die Mitglieder in der Folge „notgedrungen“ von einem Unterpunkt zum nächsten. „Ein wesentlicher Aspekt ist sicher die Lenkung der Touristen durch die Stadt“, meinte Arenz. „Wenn die Leute an der Molli-Haltestelle aussteigen, wissen sie doch gar nicht, wohin sie gehen sollen.“ Dabei könnte er sich vorstellen, dass Mitarbeiter der Tourist-Information regelmäßig für eine halbe Stunde an der Haltestelle stehen, um dort die Gäste mit Flyern und Informationsmaterial zu empfangen. Arenz: „Wir müssen mehr auf die Menschen zugehen.“

Ein Vorschlag, den Heinz Hoinkis kritisch sah: „So etwas habe ich noch in keiner Stadt gesehen - ich habe Bedenken, dass das in der Praxis umsetzbar ist.“

Ein zweiter Punkt: „Bad Doberan braucht dringend einen eigenen Tourismus-Auftritt im Internet“, machte Jochen Arenz deutlich: „Und zwar abgekoppelt von der Stadt.“ In diesem Zusammenhang plädiere er auch für einen modernen Facebook-Auftritt. „Das ist aktuell ein großes Thema“, zeigte sich Franziska Kreutzfeldt skeptisch. „Vor allem wegen der schärferen Richtlinien zum Datenschutz rudern da schon wieder viele Kommunen zurück.“

Rathaus soll offener werden

Mit Blick auf den künftigen Standort der Tourist-Information favorisiere er den gesamten Eingangsbereich des Rathauses, erklärte Arenz: „Das würde ich alles offen umgestalten - mit WLAN-Hotspot, Kaffeeautomat, Sofas.“ Und vor dem Gebäude könnten Strandkörbe Gäste empfangen: „Im Moment erkennt man doch gar nicht, dass es hier eine Tourist-Information gibt - das Rathaus ist wie eine Burg.“

Der Bereich müsse dringend aufgewertet werden, meinte auch Karin Schwede: „Dreckige Bänke, hässliche Betonkübel - das sieht überhaupt nicht einladend aus.“ Er glaube nicht, dass das der Kern des Problems ist, bekannte Heinz-Jürgen Beuter: „Wir brauchen ein Meinungsbild, wie der Tourist denkt - nur aus den Augen des Betrachters können wir beim Tourismuskonzept zu Ergebnissen kommen.“ Und da gebe es eben drängende Fragen, so Beuter: „Warum ist es in Doberan so laut? Warum bekommen wir keine Verkehrsberuhigung hin? Warum kann ich in einem Kurgebiet nicht auf dem Kamp aus einem Wasserspender einen Schluck Wasser trinken?“

Verwaltung in der Kritik

Der Ausschuss mache es sich hier zu leicht, meinte Stadtvertreter Hannes Roggelin: „Nur, weil einige Mitglieder nicht 140 Seiten lesen wollen, heißt das doch nicht, dass man nicht schon jetzt eine ganze Menge tun kann.“ Es gebe im vorgelegten Konzept viele kleine Handlungsfelder, die sofort realisierbar wären, so Roggelin: „Das betrifft etwa die Sauberkeit oder auch die Wegebeziehungen in der Stadt - hier müssen aber nicht Mitarbeiter der Tourist-Information aktiv werden, sondern der Bürgermeister.“

Letztlich stochere man nur in vielen kleinen Teilbereichen herum, weil von der Verwaltung wenig Konkretes gekommen sei, ärgerte sich Jochen Arenz: „Ich habe große Sorgen, dass wir 25 000 Euro für ein Tourismuskonzept ausgegeben haben, das dann in der Schublade verschwindet.“ Deshalb gehe jetzt an die Verwaltung der klare Auftrag, bis zur nächsten Ausschuss-Sitzung das Papier auf die Masterprojekte zusammenzufassen und Prioritäten aufzuzeigen, so Arenz: „Wir müssen hier endlich weiterkommen.“

Plottke Lennart