Neubukow

“Am 30. November gibt es am Gedeckten Tisch das letzte Essen – traurig, aber wahr“, sagt Dr. Reglindis Timm. Die Sozialdemokratin und Mitinitiatorin der Neubukower Tafel in der Kröpeliner Straße bedauert es sehr, dass sich in den vergangenen Monaten niemand fand, der die hier angebotene Bundesfreiwilligen-Stelle als Koch oder Köchin annahm. „Frau Schröder, die das bislang gut machte und auch weitergearbeitet hätte, ist ja raus aus diesem zeitlich begrenzten staatlich geförderten Freiwilligendienst. Außerdem hat mit der Zeit auch die Zahl ihrer ehrenamtlichen Helfer immer mehr abgenommen“, sagt die Stadtvertreterin und betont, dass es „eine wichtige Einrichtung“ war: „Wir hatten sie ja extra nicht Suppenküche genannt, sondern es war immer der Gedeckte Tisch. Das Besondere war diese Interaktion zwischen den fleißigen Helfern, Essern und das Drumherum. Das gibt es jetzt in der Stadt so nicht mehr – das ist das Traurige an dieser Geschichte“.

„Vom Zwischenmenschlichen her war das okay, aber es kommen auch immer weniger Leute.“ Regina Ritter Quelle: Thomas Hoppe

So äußern sich auch jene Neubukower sehr betroffen, die immer noch an mehreren Tagen ins Gronau-Haus zum Mittagessen einkehren. „Ich finde das keinen guten Zug, dass das hier geschlossen wird“, meint zum Beispiel Peter Lorenz. Der 76-Jährige ist behindert und fragt sich nun, wie alles weiter gehen soll: „Mein Pfleger muss jetzt alles zum Mittag ranschaffen – bisher kam ich mit meinen beiden Stöckern hier her und konnte mich auch mit anderen Leuten unterhalten – aber nun?“ Den Wegfall solcher Gesprächsmöglichkeiten bedauert auch Ingrid Becker. Die heute 67-Jährige war vor gut einem Jahr aus Kröpelin nach Neubukow gezogen und mehr durch Zufall auf den Gedeckten Tisch aufmerksam geworden: „Ich dachte erst, dass ist hier nur für Bedürftige. Als ich dann im Vorjahr Flyer für das Feuerwehrkaffeekonzert hier reingab, kam ich mit den netten Frauen ins Gespräch und erfuhr, dass jedermann zum Mittag kommen könne. Es ist aber nicht nur das Essen, man unterhält sich ja auch – und ich bin allein“. Wenn sie nicht ihre Hobbys hätte, wäre der Verlust dieses Treffpunkts für sie noch schmerzlicher, deutet die Frau an, die seit Jahren auch Tambourmajor des Spielmannzuges Küste ist. „Hier sind ja viele ältere Herrschaften hergekommen, die allein sind“, sagt Ingrid Becker noch.

Schröder, Ritter, Becker zum Gedeckten Tisch Quelle: Thomas Hoppe

Michael Quaeck, der nebenan in der Amtsgartenpassage beschäftigt ist, erinnert sich daran, wie er mehr und mehr das Essen am Gedeckten Tisch schätzen lernte: „Hier gibt es keinen Grund zu meckern!“ Eine der ehrenamtlichen Helferinnen, die seit Jahren für den Gedeckten Tisch sorgten, ist Regina Ritter. Die Wahlneubukowerin sagt dazu: „Vom Zwischenmenschlichen her war das hier okay, aber es kommen auch immer weniger Leute.“

Das muss die gegenwärtige Leiterin des Hauses, Beate Schröder, bestätigen: „Seit öffentlich ist, dass hier zugemacht wird, kommen maximal noch zehn Leute. Ich würde es ja weitermachen, aber für mich geht es nicht mehr über den Bundesfreiwilligendienst – und anders wollen es die Träger dieser Einrichtung, die Kirchengemeinde, wohl nicht mehr finanzieren. Für mich ist am 30. November Schluss – ich habe ja noch haufenweise Urlaub. Gerüchte gehen aber um, dass die Stadt das übernimmt.“

„Es ging ja nicht nur ums Essen. Man unterhielt sich auch über Freuden und Sorgen.“ Ingrid Becker Quelle: Thomas Hoppe

„Ich sehe da keine Möglichkeit dass sich die Stadt in dieser Sache weiter einbringt“, sagt dazu ganz klar Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos). Bislang hatte Neubukow die jährliche Kaltmiete für den Gedeckten Tisch gesponsert. Küche und Mobilar sollen in den Räumen bleiben, heißt es. „Vielleicht gibt es mit der Zeit einen neuen Ansatzpunkt“, meint der Rathauschef und behält das angedachte „ländliche Dienstleistungszentrum“ in der Kröpeliner Straße 23 offensichtlich weiter im Blick. Der Arbeitslosenverband mit Bürgertreff und Kleiderkammer bleiben im Haus.

„Der Hauptanlass für das Ende des Gedeckten Tisches ist die Tatsache, dass niemand bereit ist, den entsprechenden Platz des Bundesfreiwilligendienstes zum Kochen zu besetzen. Ansonsten müsste man dort eine halbe Stelle einrichten – doch das ist nicht zu finanzieren“, erklärt Pastorin Margret Pörksen und ergänzt: „Wir haben ja lange und intensiv gesucht. Es stand groß in der Ostsee-Zeitung, wir hatten Flyer in allen Briefkästen“.

„Ich war Stammgast. Hier gab es nie einen Grund zu meckern!“ Michael Quaeck Quelle: Thomas Hoppe

Verabschiedet werde sich bei einer gemeinsamen Weihnachtsfeier, sagt die Pastorin und betont: „Ein ordentlicher Abschied ist mir wichtig. Die Mitarbeiter haben es seit siebeneinhalb Jahren als Team geschafft, dass jeden Tag Essen gekocht wurde. Und es ist ja nicht nur das Kochen, sondern auch die Vorbereitung, das Abwaschen, das Aufräumen, das Putzen und Saubermachen. Das Engagement, das dahintersteckt ist eine großartige Sache!“

Thomas Hoppe