Bad Doberan

Was für ein Wiedereinstand nach fünf Jahren Handball-Abstinenz: 200 Sekunden der Partie der Bad Doberaner Oberliga-Sieben gegen den HV Grün-Weiß Werder waren gespielt, als Torhüter Oliver Schröder bei einem Siebenmeter erstmals aufs Feld kam – und den Wurf von Dominik Nehls parierte. In der Schlussphase war der 33-Jährige ein Garant für den von rund 350 Fans in der Stadthalle frenetisch gefeierten 22:21 (10:12)-Heimsieg über den Tabellendritten.

„ Andreas Köster (der DSV-Trainer/d.Red.) hat mich vor gut zwei Wochen angerufen und gefragt, ob ich mir eine Rückkehr vorstellen könne. Ich habe Ja gesagt“, erklärte der ehemalige Zweitliga-Schlussmann des HC Empor Rostock sein überraschendes Comeback. Der Grund: Stammkeeper und Kapitän Sebastian Prothmann hat sich einen Muskelbündelriss zugezogen und wird für mehrere Wochen ausfallen. Umso wichtiger für die Münsterstädter, dass Schröder, der zuletzt 2014 zwischen den Pfosten des Doberaner Tores stand, gleich beim Debüt zeigte, dass er kaum etwas verlernt hat. Da seine Vorderleute am Sonnabend als Mannschaft bis zum Umfallen kämpften, stand am Ende ein keineswegs erwarteter Erfolg gegen den Favoriten aus Brandenburg.

Dabei stellte die DSV-Sieben unter Beweis, dass Handballspiele in der Abwehr entschieden werden. Nur 21 Tore gestatteten die Einheimischen dem drittbesten Angriff der Liga und legten damit den Grundstein für den wichtigen Doppelpunktgewinn. Zwar verbleiben sie vorerst auf dem 13. Tabellenplatz, schlossen aber nach Punkten zum VfV Spandau auf.

„Dieser Sieg war nicht das Ergebnis eines schönen Spiels, aber enorm wichtig. Und nur das zählt“, befand Matthias Jahn, der Prothmann als Kapitän vertrat. Die Gastgeber legten einen Start nach Maß hin, führten bis zum 8:6 (18. Minute) mehrfach mit zwei Treffern. Zwar folgte anschließend ein kleiner Bruch (8:9/24.), doch die rackernden Hausherren ließen sich nicht entmutigen. Auch nicht von den jungen Berliner Unparteiischen Julian Heinrich und Cay Schulze. Beide hatten offenbar (zu) viel WM geguckt und verhängten Zeitstrafen am Fließband.

So sind auch die insgesamt 24 Strafminuten in einer keineswegs überharten Partie zu erklären. Die Fülle der Bankdrücker sorgte in einem ohnehin schon zerfahrenen Spiel, das vor allem von seiner Dramatik lebte, jedenfalls für noch mehr Hektik. Dabei hatten die Gastgeber am Ende auch das nötige Quäntchen Glück. „Das haben wir uns aber auch verdient, weil wir zweimal einen Drei-Tore-Rückstand aufgeholt haben“, war Jahn stolz. „Die Kulisse war unglaublich, sie hat uns nach vorn gepeitscht“, dankte Regisseur Maximilian Lendner den Fans, die wie eine Wand hinter ihrer Mannschaft standen.

Nach dem 14:17 (46.) aus DSV-Sicht folgte der zweite Auftritt von Oliver Schröder, der für den keineswegs enttäuschenden Florian Voigt zwischen die Pfosten wechselte. Zwei Glanztaten, ein weiterer gehaltener Siebenmeter und zwei Traumpässe, die Christoph Rasch im schnellen Gegenstoß zum 19:19 und 20:19 (55.) verwertete, brachten die Wende. Nach dem 22:21-Anschlusstreffer der Gäste brachten die Doberaner den hauchdünnen Vorsprung in einer turbulenten Schlussphase in Unterzahl über die Zeit. Der Rest war Jubel ohne ­Grenzen.

Nach einem spielfreien Wochenende wartet auf den DSV eine auf dem Papier schier unlösbare Aufgabe. Am 16. Februar gastiert das Team von Andreas Köster (jetzt 12:22 Punkte) beim ungeschlagenen Stralsunder HV (31:1 Punkte). Der Spitzenreiter hat seine Tabellenführung am Wochenende durch einen 34:31-Sieg bei Verfolger HSV Insel Usedom auf sechs Zähler ausgebaut.

Burkhard Ehlers