Kühlungsborn

Trotz Waldbrandgefahr haben Unbekannte im Stadtwald Kühlungsborn Böller gezündet. Zumeist in den Abendstunden wurden die Anwohner durch den Knall erschreckt. „Auf der Langen Scheese zwischen Neuer Reihe und Blocksberg habe ich sogar noch Reste gefunden“, sagt Stadtvertreter Uwe Wiek, der ebenfalls in der Nähe wohnt. „Was alles passieren kann, wenn da mal ein Funke überspringt. Hier ist oft Südwind. Wenn ein Feuer ausbricht, wären wir davon auf jeden Fall auch betroffen.“

„Die Gefahr eines Waldbrandes ist natürlich gegeben“, sagt auch Hartmut Pencz, Leiter des Forstamtes Bad Doberan. Ende des vergangenen Monats herrschte im Stadtwald Warnstufe 4. „Das bedeutet, dass es zum Beispiel nicht erlaubt ist, näher als 50 Meter am Wald Feuer zu machen und zu rauchen.“ Einen Böller zu zünden sei in diesem Fall eine schwere Ordnungswidrigkeit - und großer Leichtsinn. „Mir ist nicht bekannt, dass etwas derartiges schon einmal vorgekommen ist.“ Er setzt jedoch auf die Einsicht der Täter. „Wenn wir sie feststellen können, führen wir erstmal ein Gespräch mit ihnen. Wir informieren sie, in welche Gefahr sie sich und andere durch ihr Tun bringen. Erst, wenn wir das Gefühl haben, dass das nichts bringt, würde ein Bußgeld verhängt.“

Zunächst jedoch seien er und seine Kollegen auf Hilfe angewiesen. Sie könnten nicht den gesamten Wald kontrollieren. Das Gebiet reicht bis vor die Tore Wismars“, sat Hartmut Pencz. „Das schaffen wir nicht alleine.“ Das müsste der Bäderdienst der Polizei übernehmen, findet auch Uwe Wiek. „Zu Beispiel halten sich am Blocksberg oft Jugendliche auf. Außerdem laufen unangeleint herum. Da müssten die mal kontrollieren.“

Der Polizei ist bekannt, dass sich dort regelmäßig Personen aufhalten, sagt Polizeisprecher gert Frahm. Und auch über die Böllerei sind die Beamten im Bilde. „Als die Meldung kam, sind wir natürlich zum Stadtwald gefahren. Dort haben wir aber niemanden mehr angetroffen“, sagt Gert Frahm. Der Blocksberg gehöre aber zu den Schwerpunkten, die regelmäßig von einer Streife besucht würden. „Da guckt die Polizei regelmäßig vorbei“, sagt Frahm. Genaueres möchte er aber nicht sagen, um potienziellen Täter nicht zu warnen.

Solange dabei allerdings keine Verdächtigen erwischt werden müsse man auf die Vernunft der Menschen setzen, sagt Hartmut Pencz. „Uns bleibt nur, die Leute aufzuklären, wie es zu Waldbränden kommen kann und wie sie diese verhindern können. Aber das hat in dem Fall anscheinend nicht durchgeschlagen.“

Einen Bäderdienst gebe es auch. Dieser sei in diesem Fall allerdings nur bedingt zuständig. Er ist nur in der Urlaubszeit im Dienst und sichere vor allem Veranstaltungen ab. Zu Schwerpunktzeiten gehen die Beamten in den Bäderorten außerdem Streife. Insgesamt vier Kollegen unterstützen die Polizei im Bereich des Haupttreviers Bad Doberan, zu dem auch Kühlungsborn gehört, noch bis zum 11. September.

Großes Waldgebiet um Bad Doberan Das Forstamt Bad Doberan erstreckt sich entlang der Ostseeküste westlich von Rostock bis hin vor die Tore der Hansestadt Wismar. Die südliche Ausdehnung geht bis nach Neukloster beziehungsweise Schwaan. Die sieben Reviere des Forstamtes teilen sich 14.046 ha Wald. Davon gehören rund 8.177 ha der Landesforst M-V und Landeswald. 5.869 ha Wald sind in anderem Besitz.

Meyer Cora