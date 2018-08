Unfall in Doberan: Zehnjähriger in Lebensgefahr

So sah es gestern Abend an der Unglücksstelle nahe der Nienhäger Chaussee in Bad Doberan aus. Polizeikräfte und Rettungshelikopter waren im Einsatz. Ein Junge auf einem Fahrrad wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Quelle: Foto: Andreas Meyer