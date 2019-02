Bad Doberan

Gutes tun – aber wo? Eine Antwort auf diese Frage können Interessierte auf der Ehrenamt-Messe in Bad Doberan finden. Dort stellen sich Vereine und Verbände vor, in denen sich Menschen aus der Umgebung ehrenamtlich engagieren können.

Seit Jahren zum ersten Mal wieder dabei ist der Kreisverband Bad Doberan/Rostock-Land der Volkssolidarität. „Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen“, sagt Caterina Heinzel, die die ehrenamtliche Arbeit koordiniert. „Wir wollen herausfinden, was wir Menschen bieten können, damit sie sich bei uns engagieren.“ Soweit möglich würde der Kreisverband dann auch auf die Wünsche der Interessierten eingehen.

Helfer für Kuchenbasare oder ähnliches zu finden sei für die gut 30 Ortsgruppen im Verband leicht. „Schwieriger ist es, jemanden zu finden, der Verantwortung tragen möchte, die Organisation von Veranstaltungen übernimmt“, sagt die Geschäftsführerin Jolanta Armbrecht. Häufig seien es leider vor allem Ältere, die sich hier einbringen.

Oft engagieren sich Ältere

So ist es auch beim Weißen Ring. „Bei uns engagieren sich vor allem Menschen, die nicht mehr oder nur bedingt arbeiten“, sagt der Leiter der Bad Doberaner Außenstelle, Uwe Coors. Das hänge allerdings mit der Aufgabe zusammen. „Unsere Mitglieder müssen zeitlich flexibel sein.“ Sie helfen Menschen, die Opfer von Kriminalität geworden sind. „Das geht von Diebstahl, über häusliche Gewalt bis hin zum Mord“, sagt der Psychotherapeut. Er hat durch seinen Beruf bereits Erfahrungen mit traumatisierten Menschen gesammelt. Die übrigen Mitglieder kommen aus anderen Berufsfeldern. „Oft sind es ehemalige Polizisten, die sich nun auch einmal um die Opferseite kümmern wollen, statt die Täter zu suchen.“ Die Erfahrung der Ermittler helfe im Umgang mit Opfern oft sehr.

Ausbildung für Ehrenamtler erforderlich

Bevor es dazu kommt, müssen alle Ehrenamtlichen ein anderes Mitglied eine Zeitlang bei Gesprächen mit Betroffenen begleiten. Außerdem sind zwei Wochenendlehrgänge erforderlich, um die nötige Qualifikation in juristischen Fragen und dem Umgang mit Menschen zu erreichen. Weitere Lehrgänge sind zweimal pro Jahr vorgesehen, die Teilnahme ist für die Mitglieder kostenlos.

In der praktischen Arbeit führen diese dann vor allem Gespräche mit Opfern. „Wir übernehmen eine Lotsenfunktion, sehen uns als Ersthelfer.“ Dazu gehöre zunächst einmal das Zuhören und Entlasten. Außerdem gebe es vom Weißen Ring Beratungsschecks für einen Psychotherapeuten und einen Rechtsanwalt. Mit denen würde dann auch das weitere Vorgehen abgestimmt.“ Auch Soforthilfen im Wert von bis zu 300 Euro seien im Notfall möglich. Welches Mitglied welchen Fall übernehme, hänge auch davon ab, wer in der Nähe des Opfers wohnt. „Wir wollen die Anfahrtswege möglichst kurz halten. Unter anderem deshalb gibt es im Landkreis Rostock zwei Außenstellen: unsere und die in Güstrow.“

Auch die Ortsgruppen der Volkssolidariät sind dicht dran an den Menschen. Je nach Größe und Engagement der Ortsgruppe stellen Ehrenamtliche unter anderem Lesungen auf die Beine, bieten Sportkurse, Spielenachmittage und Ausflüge an. „Politische oder religiöse Veranstaltungen lassen wir nicht zu“, sagt Jolanta Armbrecht. Ansonsten könnten die Ortsgruppen frei schalten und walten. „In größeren Ortsverbänden, in denen auch mehr junge Leute mithelfen, ist das Angebot natürlich breiter gefächert.“

„Zu unserer Arbeit gehört eine Menge Idealismus.“ Uwe Coors, Leiter der Außenstelle Bad Doberan des Weissen Rings. Quelle: Cora Meyer

Austausch gehört dazu

Koordinatorin Caterina Heinzel unterstützt die Freiwilligen. „Ich gebe Ratschläge und zeige beispielsweise auf, inwiefern es für bestimmte Projekte Fördermittel gibt.“ Außerdem organisiert sie mehrmals im Jahr Weiterbildungen und Treffen für die Ehrenamtlichen. „Das ist auch eine Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen.“

Diese Chance haben die Mitglieder des Weissen Ringes auf einer monatlichen Versammlung. Dabei können die Ehrenamtlichen auch über Fälle sprechen, die sie besonders berührt haben. „Das hilft bei der emotionalen Entlastung“, sagt Uwe Coors.

„Wir sind stolz auf unsere Mitglieder. Was diese Menschen leisten, kann man garnicht genug loben“, sagt Caterina Heinzel, Ehrenamtskoordinatorin bei der Volkssolidarität. Und auch Uwe Coors meint: „Zu unserer Arbeit gehört eine Menge Idealismus.“ Die Ehrenamtsmesse will die Außenstelle des Weißen Ringes nutzen, um sich bekannt zu machen und Informationen zur Kriminalitätsprävention geben. „Leider ist es oft so, dass viele unserer Mitglieder sich bei uns engagieren, nachdem in ihrem Bekanntenkreis etwas vorgefallen ist.“

Die Messe in Bad Doberan ist die erste einer ganzen Reihe von Ehrenamt-Messen in Mecklenburg-Vorpommern. Bislang wollen sich 18 Vereine und Verbände im Friderico Francisceum am Alexandrinenplatz in Bad Doberan vorstellen. Eine Anmeldung bei Susann Wieland, Ehrenamtskoordinatorin beim DRK-Kreisverband Bad Doberan, ist noch möglich über die Telefonnummer 038203/750116 oder unter ehrenamt@drk-rostock.de.

Termin: Samstag, der 23. Februar, von 11 bis 16 Uhr

Cora Meyer