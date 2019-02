Kühlungsborn

Die Region befindet sich in karnevalesker Hand. Die Narren aus Bad Doberan haben ihr 30. Faschingsfest schon hinter sich und bevor Satow und Neubukow nachziehen, wird der FKK ( Faschings-Klub-Kühlungsborn) mit großem Pomp an diesem Wochenende sein 40. Jubiläum begehen. Das Motto ist offen für allerlei Kreativität: „Das Motto ist uns schietegal, der FKK feiert 40 Jahre Karneval!“

Los geht es bereits am Freitag um 20 Uhr mit der großen Schlagerparty in der Sporthalle Ost. Musikalisch begleiten wird das bunte Treiben die Showband „Impression“. Der Seniorenfasching schließt sich dann am Sonnabendg um 14 Uhr an, bevor die Abendgala ab 20 Uhr den Höhepunkt des diesjährigen närrischen Treibens markiert.

Für jede Veranstaltung noch Karten übrig

Abschließend verkleiden sich am Sonntag ab 14.30 Uhr noch die Kinder und schließen die diesjährigen Jubiläums-Festivitäten ab. Laut der offiziellen Verkaufsstelle, Ostsee-Reise-Service PIT, gibt es für alle Veranstaltungen noch ausreichend Karten. Mit einem Kombiticket für 20 Euro kann man sich zudem Zutritt zur Freitags-, sowie zur Samstagsveranstaltung sichern.

Wer statt zu feiern das Wochenende lieber dazu nutzen möchte, sich eine nachhaltige Beschäftigung zu suchen, kann sich auf der Ehrenamtsmesse in Bad Doberan einmal umsehen. Dabei handelt es sich um die Auftaktmesse des Landes, die von Landessozialministerin Stefanie Drese begleitet wird. An vielen Ständen ist im Bad Doberaner Gymnasium Friderico-Francisceum ein Eindruck davon zu gewinnen, wofür man Zeit und Engagement aufbringen könnte.

Mehr als 18 Vereine präsentieren Möglichkeiten für das Ehrenamt

So präsentiert sich zum ersten Mal seit Jahren der Kreisverband Bad Doberan/Rostock-Land der Volkssolidarität auf der Messe. Auch der Weiße Ring, der sich um Opfer von Kriminalität kümmert, die Deutsche Alzheimer Gesellschaft oder der Plattdeutsch-Verein „Klönsnack-Rostocker 7“ gehören zu den mehr als 18 Ausstellern. Die Messe findet am Samstag in der Zeit von 11 bis 16 Uhr statt.

Wer stattdessen seine Lachmuskeln etwas trainieren möchte, kann sich in der Kunsthalle Kühlungsborn die Cartoon-Ausstellung „Fiese Bilder“ ansehen. Nur noch bis 10. März zeigen dort 60 der besten deutschen Cartoonisten selbstmordende Autos, Eventsterbehelfer, Gesäßamputationen und üble Scherze unter den Taliban. Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag immer von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Songwriter im Vielmeer

Freunde handgemachter Musik können ebenfalls in Kühlungsborn auf ihre Kosten kommen. Im Restaurant „Vielmeer“ ist Claudius Voelker zu Gast – ein Songwriter, der mit seiner Gitarre sowohl Rock-, Pop- und Soulklassiker, aber auch Eigeninterpretationen auf die Bühne bringt. Das Konzert beginnt Freitagabend um 20 Uhr.

Moritz Naumann