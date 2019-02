Güstrow

Zur Kommunalwahl am 26. Mai, bei der unter anderem der Kreistag des Landkreises Rostock gewählt wird, ist Prof. Wolfgang Methling als Spitzenkandidat der Partei Die Linke gewählt worden. Wie der Linke-Kreisverband des Landkreises Rostock mitteilt, haben sich 31 Bewerber am Sonnabend im Güstrower „Bürgerhaus“ der Wahl gestellt.

Wolfgang Methling sei für alle 13 Wahlbereiche als Spitzenkandidat auf Platz 1 gewählt worden. Er ist 1947 in Kavelsdorf bei Rostock geboren. Seit 2011 ist er Mitglied im Kreistag, ist zweiter stellvertretender Kreistagspräsident und unter anderem Vorsitzender der Kulturstiftung Rostock. „Ich fühle mich gesund und bin vielfach gesellschaftlich aktiv und ehrenamtlich unterwegs“, sagt Wolfgang Methling. „Ich glaube, dass ich mit meiner politischen Lebenserfahrung gut Kommunalpolitik machen kann.“ Kommunalpolitik sei ihm wichtig, es sei unmittelbar etwas, was man für Menschen tun kann. „Ich denke, es ist wichtig, dass sich Menschen in der Kommunalpolitik engagieren.“

Beschlossen wurde auf der Mitgliederversammlung das Kreiswahlprogramm, das die inhaltliche Grundlage nicht nur für den Wahlkampf, sondern auch für die kommende Legislaturperiode bildet“, teilt Kreisvorsitzender Peter Hörnig mit. Schwerpunkte seien Sozial-, Bildungs- und Kulturpolitik, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik ebenso, wie eine nachhaltige Kreisentwicklung, die Förderung ehrenamtlicher Arbeit sowie das Eintreten für einen offenen, bunten Landkreis und eine bürgernahe-, transparente Verwaltung.

Die Versammlung sei außerdem genutzt worden, um für die Kommunen, in denen keine eigenen Strukturen der Linken bestehen, die Kandidaten als Bürgermeister beziehungsweise Kommunalvertreter zu nominieren.

Anja Levien