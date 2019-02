Kühlungsborn

Es tut sich was im Stadtwald. Und Uwe Wiek ist besorgt. Abgesägte Bäume mit bis zu 1,50 Metern Stammumfang lägen kreuz und quer am Wegrand. „Das sieht in unserem sonst so schönen Stadtwald einfach unwürdig aus“, sagt der Stadtvertreter. „Nicht dass der Wald aufgeräumt sein sollte, aber der Anblick kommt einer Verwüstung gleich.“ Besonders heftig sehe der Schulweg hinter der Neuen Reihe im Abschnitt von Langer Schneese bis Penny aus.

Stämme werden als Brennholz verkauft

„Es handelte sich um Verkehrssicherungsmaßnahmen“, sagt Revierförsterin Miriam Wippler. An der Stelle seien Baumkronen gebrochen oder Stämme instabil geworden, so dass sie umzukippen drohten. „Es wird aber noch bis zum Frühjahr dauern, bis die Stelle vollständig beräumt ist. Das Holz wird nun peu à peu als Brennholz an Privatleute verkauft. Es ist üblich, dass derart geringe Mengen, die bei der Waldpflege abgenommen werde, zunächst am Wegesrand liegen bleiben. Die Försterin markiert es und weist Interessierte ein. Diese dürfen dann – mit entsprechender Ausbildung – mit der eigenen Kettensäge ans Werk gehen. Die Nachfrage sei groß.

Bei umfangreicheren Arbeiten kommen Brennholzunternehmen zum Zug. „Wir versuchen, das so zu bündeln, dass es sich für die lohnt“, sagt die Försterin. „Die Firmen machen dann einen eigenen Einschlag.“

Wald muss verjüngt werden

„In den vergangenen Jahren mussten wir häufiger Verkehrssicherungsmaßnahmen vornehmen als sonst üblich“, sagt die Revierförsterin. Durch Stürme und Schneefall seien viele Äste abgebrochen. Deshalb könne auch mehr Brennholz abgegeben werden. Aber auch sonst müsse in den nächsten Jahren im Wald noch viel gemacht werden. „Die Bestände sind überaltert und instabil“, sagt Miriam Wippler. „Sie müssen dringend verjüngert werden.“ Das bedeutet, dass Bäume gefällt werden, um den Wald aufzulockern. Licht kann auf den Boden fallen und neue Pflanzen haben eine Chance, natürlich zu wachsen. „Der Wald verjüngt sich von selbst.“ An einigen Stellen müssten aber auch neue Bäume gepflanzt werden. „Das haben wir bisher schon mit Roterle und Buche gemacht, weitere Arbeiten sind geplant.“

Sie kennt die Befürchtungen in der Bevölkerung, der Wald würde zerstört. „Die Menschen glauben, wir würden Raubbau an der Natur betreiben.“ Das sei nicht der Fall. „Die Landesforst ist verpflichtet, nachhaltig zu wirtschaften.“ Es dauere allerdings, bis man etwas von den Waldpflegearbeiten bemerke. „Der Wald wächst und arbeitet nun mal nicht so schnell, wie der Mensch es gewohnt ist.“

Ruhezeiten werden eingehalten

Dabei achten wir jedoch auch darauf, dass die Ruhezeiten eingehalten werden. So wolle man die Lärmbelästigung der Anwohner verhindern und Auswirkungen auf den Tourismus vermeiden. Eine Lärmbelästigung anderer Art fürchtet auch Uwe Wiek: „Wenn die Stämme nicht bald zersägt werden, kommen wir in die Brutzeit.“ Dann würden die Vögel durch den Lärm erschreckt.

„Natürlich achten wir auf naturschutzfachliche Belange“, sagt Revierförsterin Miriam Wippler. „Man sieht ja, wo Vögel brüten. Diese Bereiche versuchen wir, zu schonen. „Es gibt allerdings kein Verbot, während der Brutzeit Holz zu sägen.“

