Heiligendamm

Die Rettungsschwimmer in Heiligendamm (Landkreis Rostock) sind seit vergangener Woche mit einem Quad am Strand und auf der Promenade zwischen Kinderstrand und Schleuse unterwegs. Das Strandmobil sei wie ein mobiler Krankenwagen ausgerüstet, sagt Benjamin Wehner von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Kreisverband Bad Doberan. So finden sich unter anderem Defibrilator, Blutdruckmess- oder Sauerstoffgerät im Rucksack auf dem Quad. „Wir hatten 2017 mehr Notfälle an Land als auf dem Wasser“, sagt Benjamin Wehner.

Seit zwei Jahren ist die Wasserwacht auch „First Responder“, das heißt, die Leitstelle des Landkreises Rostock kann die Rettungsschwimmer bei Notfällen einbeziehen, die zum Teil schneller am Einsatzort sind als der Krankenwagen. So habe es 2017 ein Fahrradunfall im Nienhäger Gespensterwald gegeben, da sei der Rettungswagen gar nicht reingekommen, so Benjamin Wehner. Mit dem Quad könnten die Ersthelfer jetzt noch schneller reagieren.

Levien Anja