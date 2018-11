Bad Doberan

Bis Donnerstag können sich die Doberaner an der Wohltätigkeits-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen. In der Bargeshäger AWO Kita „Storchennest“ und der Nienhäger Einrichtung Tagespflege „Seniorenfürsorge“ Manuela Block wurden zwölf Päckchen für bedürftige Kinder gepackt. „Meine Tochter geht auf die Conventer Schule in Rethwisch, so fragte ich auch dort nach, ob die Schule mitmacht. 50 Päckchen kamen zusammen“, zeigt sich Initiatorin Manuela Block erfreut.

„Sie kam auch auf uns zu. Wir waren sofort begeistert von der Aktion“, sagt die Kita-Leiterin Constance Reinhold. „Wir haben den Kindern genau erklärt, worum es dabei geht.“ Die sechsjährige Jule spendete einen Teddy. „Er kann singen, auch Schlaflieder. Die Kinder dort haben doch kein Spielzeug.“ Und Claas (5) erklärt: „Meine Schwester hat Zahnpasta und Zahnbürste in das Päckchen getan.“

Einige der Senioren kannten die Aktion: „Ich hatte gerade eine Sendung über Kinder in Litauen gesehen, die ums Überleben kämpfen. Wir haben in Deutschland doch alle genug, um geben zu können“, sagt Gertraud Knaack. „Unser Land ist reich. Wir sind in der Lage, anderen zu helfen und wenn ich nur an meine Enkel denke, wie sie sich freuen, wenn sie etwas geschenkt bekommen“, sagt Irene Christen. „Ich kannte die Aktion nicht. Als ich davon erfuhr, wollte ich unbedingt mithelfen“, erklärt Christine Arndt.

Für Manuela Block und Constance Reinhold war es das erste Mal, dass sie an der Aktion teilnahmen. „Wir werden es wieder tun, sind sich die beiden einig.“

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der weltweit größten Geschenkaktion für Kinder in Not, „Operation Christmas Child“ des christlichen Hilfswerks Samaritan’s Purse. Weltweit wurden seit 1993 die Geschenke an mehr als 157 Millionen Kinder in über 160 Ländern übergeben. Viele der Kinder würden zu Weihnachten sonst leer ausgehen, weil ihre Eltern finanziell nicht in der Lage sind.

