Bad Doberan

Der Weihnachtsmarkt in Bad Doberan wird in diesem Jahr wieder an drei Tagen stattfinden. Vom 7. bis 9. Dezember werden Händler und Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz aufbauen. Am Sonnabend kann in der Innenstadt kostenfrei geparkt werden.

Wie schon 2016 übernimmt die Goliath Show und Promotion GmbH die Organisation des dreitägigen Events. Am Sonnabend wird auch die Mollistraße Teil des Marktes, auf der sich Vereine und gemeinnützige Organisationen präsentieren. Auf dem Kleinen Kamp wird eine Bühne aufgebaut. „Vereine stehen kostenfrei auf der Mollistraße. Bei Glühweinverkauf kostet der Quadratmeter zehn Euro“, informiert Jochen Arenz. Im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus war der aktuelle Stand zum Weihnachtsmarkt besprochen worden. Den Ausschussvorsitz hatte Arenz am Ende der Sitzung abgegeben (die OZ berichtete).

Am Freitag beginnt der Markt um 17 Uhr, am Sonnabend und Sonntag um 10 Uhr. Die Ausschussmitglieder hätten den Antrag von Jochen Arenz zugestimmt, das Ende des Marktes von 22 auf 23 Uhr zu verlegen, informiert dieser. Am Sonntag ist 18 Uhr Schluss.

Das Parken in der Innenstadt ist am Sonnabend kostenfrei. Für das Parkhaus am Verbindungsweg und die Stellflächen am Kamp muss nicht bezahlt werden.

Anja Levien