Heiligendamm

Die untergehende Sonne taucht die Ostsee in orangenes Licht. 25 weiße Strandkörbe stehen im Sand aufgereiht in U-Form, dazwischen Tische mit weißen Decken. Chill-out-Musik dringt aus den Boxen. Es gibt weiße Sofas mit Seeblick. Und direkt vor dem DJ-Pult tanzen Gäste, gekleidet ganz in weiß. Es ist wieder „White Night“ im berühmten Grand Hotel von Heiligendamm, dem ältesten deutschen Seebad, das in diesem Jahr sein 225. Jubiläum feiert. Bei der letzten Veranstaltung der Reihe in diesem Jahr vor wenigen Tagen sind 250 Gäste gekommen. Sie genießen die frische Brise am Meer, die lässigen Rhythmen, den Blick aufs Wasser und gutes Essen in der Mecklenburger Bucht.

OZ-Chefredakteur Andreas Ebel moderiert im Grand Hotel am kommenden Sonntag ab 16.30 Uhr eine Gesprächsrunde mit Experten zum Thema „Mecklenburger Kulturdenkmale und ihre Geschichte(n)“. Mit dabei ist unter anderem der Heiligendamm-Experte Prof. Joachim Skerl. Der Eintritt ist kostenlos. Es wird um eine Voranmeldung gebeten.Kontakt: Telefon 038203 / 740 19 10

Durch Events einen Namen machen

„Ich bin wirklich begeistert von der Resonanz“, sagt Thilo Mühl, der Direktor des Grand Hotels, das 2007 durch den ausgetragenen G8-Gipfel weltbekannt wurde. Bilder von George W. Bush, Wladimir Putin und Angela Merkel im Riesen-Strandkorb vor den weißen Gebäuden gingen damals um die Welt. Schöne Erinnerungen für das Team in Heiligendamm, aber nun will man sich durch andere Events einen Namen machen. Besondere Kultur am Strand ist ein Stichwort. Es gibt Freiluft-Kino mit der Leinwand direkt vor der Ostsee, Konzerte, Lesungen und eben die Weißen Nächte.

Einmalige Location direkt am Wasser

„Wir haben vor acht Jahren angefangen und wir arbeiten daran, dass das Ganze immer schöner wird und für die Besucher etwas ganz Besonderes ist“, betont Susan Franke, die Kulturdirektorin im Grand Hotel. Vier „White Nights“ gab es in dieser Saison. „Die Atmosphäre ist in der Tat einzigartig“, bestätigt Eric Heirmann, während er bei der letzten Veranstaltung dieses Sommers auflegt. Der Holländer lebt in Hamburg, wo er Teil des Musikprojekts Setsuna ist. Heute vertritt er Stamm-DJ Raphael Marionneau, der meistens bei den „White Nights“ die Musik macht. Heirmann spielt Meditatives, Chillout und ein bisschen Dance für die Gäste, die sich bewegen wollen. Die Rhythmen gleiten sanft durch die Bucht, die Sonne steht tief über dem Meer: „So eine Location findest du kaum in Europa. Nur auf Ibiza kenne ich einen Spot, wo es ähnliche Partys am Wasser gibt“, schwärmt der Niederländer, der mehrere Instrumente spielt.

Angesagt: Kleidung in Weiß

Auch Antje Wiedemann ist begeistert. Mit 25 Freundinnen genießt die Berlinerin die Weiße Nacht. Alle Frauen sind ganz in weiß gekleidet. „Wir treffen uns ein Mal im Jahr und gönnen uns etwas Besonderes. Das hier ist wirklich toll“, meint sie. Lässig im Strandkorb sitzt derweil Thomas Lehner und beobachtet die Szenerie. Er ist ein bekannter Musiker in der Region Rostock und Mitbegründer des Ostrock-Museums Kröpelin: „Das ist doch einzigartig, was wir mit unserer Natur hier für Möglichkeiten haben“, sagt er.Nicht ganz billig ist der Spaß allerdings, 80 Euro kostet eine Karte (Buffet inklusive), aber dafür werde auch Unvergessliches geboten, verspricht Direktor Thilo Mühl. Er möchte das einst doch recht abgeschottete Grand Hotel weiter öffnen für Besucher von außerhalb: „Mir ist wichtig, dass wir in der Region wahrgenommen werden“, sagt er, atmet tief durch und schaut auf die Ostsee. Die feinen Lederschuhe behält er an diesem Abend an. Ein Hotelchef muss eben Haltung zeigen. Die meisten Gäste sind längst barfuß und genießen den weichen Sand unter den Fußsohlen.

Alexander Loew