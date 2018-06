Bad Doberan

Der Bad Doberaner Fred Reimer (37) leitet seit 2006 die Firma R & R Haus- und Wärmetechnik. Ihr Sitz befindet sich im Kröpeliner Ortsteil Altenhagen und soll jetzt saniert werden. Ende Mai hatte der junge Unternehmer das marode Gebäude von der Stadt Kröpelin gekauft. Noch in diesem Jahr soll es nun saniert werden und dann Heimstatt für weitere Unternehmen sein. Dazu zählen ein Autoaufbereiter und ein Info-Zentrum über regenerative Energien für Eigenheimbauer. Erst kürzlich hatte die OZ gemeldet, dass in Altenhagen auch der neue Sitz der Klein Nienhäger Heizungs-Sanitär- und Energietechnik-Firma „Helmut Lehner GmbH & Co KG“ entsteht. Er soll voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober fertig sind.

Hoppe Thomas