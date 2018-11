Wittenbeck

Endlich sind sie richtige kleine Feuerwehrleute – weil nun auch das Outfit stimmt. Vor ein paar Tage wurde Wittenbecks Kinderfeuerwehr mit den neuen „Dienstuniformen“ eingekleidet – Latzhose und Jacke, natürlich mit Leuchtstreifen. Und mit dem Schriftzug auf dem Rücken, auf den die elf sechs- bis elfjährigen Mädchen und Jungen besonders stolz sind: „Kinderfeuerwehr Wittenbeck“.

90 Euro kostet so eine Feuerwehr-Uniform in Kinder-Größe. Ein Extra, das im Haushalt der Gemeinde-Feuerwehr nicht vorgesehen ist. Dafür sprangen Sponsoren ein: Der Kühlungsborner Reiner Kukeit (Zimmer am Meer) und die Wittenbecker Knut Cremer (Seaworld-Immobilien) und Kerstin Schulze von der gleichnamigen Stickerei. „Über die Notwendigkeit, schon unter den Jüngsten Nachwuchs für unsere Wehr zu gewinnen, brauchen wir sicher nicht lange reden. Ich habe aber durch meinen Betrieb eine ganz besondere Beziehung zur Feuerwehr“, so die Unternehmerin, die für Feuerwehren in ganz Deutschland Schriftzüge und Logos auf die Kleidung bringt.

Eingekleidet wurden allerdings nur neun Mädchen und Jungen. Zwei behielten ihre „Zivilkleidung“ an. „Unsere Kinderfeuerwehr, die kurz vor den Sommerferien gegründet wurde, hat sich rasant entwickelt. Als wir die Bestellung auslösten, hatte sie neun Mitglieder. Jetzt sind es elf“, erklärte Wehrführer Wolfram Pagel. Aber auch für die beiden Neuzugänge wären die Uniformen schon geordert.

Die Resonanz auf das Angebot für die Jüngsten, spielerisch in die Feuerwehr hineinzuwachsen, „übertraf unsere kühnsten Erwartungen“, so Julia von Brandenstein. Sie betreut gemeinsam mit Ehemann Christoph die kleinsten Feuerwehrleute. Das Limit – da ist ein Betreuungsschlüssel ausschlaggebend – sei erst einmal erreicht. Es gebe schon eine Warteliste.

Nach der Einkleidung übten Julia und Christoph mit ihren Schützlingen in einem Rollenspiel den richtigen Umgang mit der Notrufnummer 112.

Lutz Werner