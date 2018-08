Steffenshagen

Ingrid und Uwe Wörpel aus Steffenshagen (Landkreis Rostock) – beide 75 Jahre alt – haben die Nase voll vom Tonnenschieben. Sie haben ihr Haus und Grundstück am Hufenweg – dort, wo er zu Ende ist. Als Sackgasse, ohne Wendemöglichkeit für größerer Fahrzeuge. Das ist knapp 100 Meter von der Hauptstraße entfernt, wo die Müllfahrzeuge stoppen und die Tonnen leeren. Restmüll-Tonne, die Blaue für Papier und die Gelbe für die so genannten Wertstoffe: Zum Abfuhr-Termin müssen die beiden Rentner ihre Behälter nach vorn zur Hauptstraße bringen und nach dem Leeren wieder zurückrollen. Wie übrigens auch ein Nachbar, der schon Mitte 80 ist. Bis Mai 2008 war alles anders und viel bequemer. „Da fuhren die Müll-Autos noch rückwärts in den Weg hinein und leerten die Tonnen vor den Häusern.“

Wörpels fühlen sich ungerecht behandelt. Denn anderswo im Dorf - im Tannenweg und im Heckenweg - fahren die Entsorgungsfahrzeuge rückwärts hinein. Den kostenpflichtigen Hol- und Bringeservice der Tonnen durch die Müll-Männer (47,54 Euro im Jahr), die der Landkreis anbietet, bezeichnet Ingrid Wörpel als eine „Unverschämtheit“. Zumal anderswo im Dorf - Hecken- und Tannenweg - die Entsorgungsfahrzeuge rückwärts hineinfahren. Ihr Widerspruch in dieser Sache und ein langwieriger Schriftverkehr mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Rostock führten bisher zu keiner Veränderung.

Das wird wohl auch so bleiben. „Die großen Müll-Fahrzeuge können dort einfach nicht rückwärts hineinfahren. Es ist zu gefährlich“, erklärt Landkreis-Sprecher Michael Fengler. Die Hauptstraße, von der die Fahrzeuge aus rückwärts in den schmalen Hufenweg hineinstoßen müssten, ist an dieser Stelle sehr kurvenreich und dadurch unübersichtlich. „Die Berufsgenossenschaft Verkehr verbietet es daher grundsätzlich, dass große Entsorgungsfahrzeuge in solchen Situationen rückwärts in schmale Wege hineinfahren. Oder vorwärts hineinfahren und dann rückwärts wieder raus, weil es keine Wendemöglichkeit gibt“, so Fengler weiter.

Im Tannen- und Heckenweg, die breiter und kürzer sind, sei das anders. Der Hufenweg ist an seiner schmalsten Stelle, die dort ein Hohlweg mit steiler Böschung ist, 3,37 Meter breit. Die Standardbreite vieler Müllfahrzeuge liegt bei 2,55 Metern, so Recherchen der OZ.Es gebe gleich mehrere Gerichtsurteile, die zu dem Schluss kommen, dass das Tonnenschieben über eine Strecke von 100 bis 130 Metern für die Anwohner zumutbar sei, erklärt Fengler. Er verweist im Fall der Familie Wörpel erneut auf den Hol- und Bringeservice der Müll-Männer gegen Gebühr, sagt aber auch: „Vielleicht lässt sich in einem Dorf die Geschichte auch über Nachbarschaftshilfe lösen.“

Werner Lutz