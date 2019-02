Neubukow

Am alten Spriehusener Landweg in Neubukow soll ein Wohngebiet mit 15 Grundstücken entstehen. Wie Bürgermeister Roland Dethloff informierte, ist die Ausschreibung für die Erschließung des neuen Baugebietes in Vorbereitung. Das Ziel der Stadt: Mitte des Jahres mit der Erschließung, also den Bau der Straße und dem Verlegen von Leitungen wie Trinkwasser, Schmutzwasser, Telekom, zu beginnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern, sodass Anfang 2020 mit dem Hausbau begonnen werden könnte, so der Bürgermeister.

Liege das Ergebnis der Ausschreibung vor, könne die Stadtvertretung den Grundstückspreis festlegen, erläutert Roland Dethloff. Die Vermarktung der Flächen übernimmt wie auch beim jüngsten Wohngebiet „Hengstenplatz“ die Stadt. „Wir haben bereits jetzt mehr Anfragen als Grundstücke.“

Daher arbeite Neubukow jetzt schon daran, einen weiteren Bebauungsplan in die Umsetzung zu bringen, der sich unmittelbar an die Fläche am alte Spriehusener Landweg anschließe.

Zuletzt hatte Neubukow das Wohngebiet „Am Hengstenplatz“ hinter der Feuerwehr entwickelt. Die 13 Wohngrundstücke sind längst verkauft. „Wir haben dort noch Gewerbeflächen zur Verfügung“, sagt Roland Dethloff.

