Kühlungsborn

Zehn Bewerber möchten neuer Tourismus-Chef in Kühlungsborn (Landkreis Rostock) werden – so das Resultat der Ausschreibung. Die Stadt hatte die Stelle für die neue Tourismus GmbH, die noch im Laufe des Jahres gegründet werden soll, am 6. Juli ausgeschrieben und die Ausschreibung auf ihrer Internet-Seite, in mehreren Medien und einem Internet-Portal veröffentlicht. Die Ausschreibungsfrist endete am 2. August.

Die Suche nach einem neuen Tourismus-Chef – oder um exakt zu sein: Geschäftsführer/-führerin der Tourismus GmbH – war notwendig geworden, weil die Stadtvertretung auf Initiative von Bürgermeister Rüdiger Kozian im Februar beschlossen hatte, ab dem Jahr 2019 wieder alle Aufgaben, die den Tourismus im Ort betreffen, in Eigenregie auszuführen. Heißt: In einem als GmbH organisierten Betrieb, der eine hundertprozentige Tochter der Stadt ist. Wie die Wohnungsgesellschaft Noveg.

Heißt auch: Die Touristik Service Kühlungsborn GmbH (TSK), die bisher – mit Geld aus dem Stadthaushalt – die touristischen Aufgaben im Tourismusmarketing, im Eventbereich und der Tourist-Information erledigt, wird damit überflüssig. Sie ist ein Privatbetrieb, der Gesellschaftern gehört.

Eine Rumpf-TSK wird allerdings erhalten bleiben – als eigenständige Betreibergesellschaft für den Hafen, die den bisherigen TSK-Gesellschaftern untersteht.

Bürgermeister Rüdiger Kozian skizziert den weiteren Gang der Dinge: „In der kommenden Sitzung des Hauptausschusses der Stadtvertretung – ein Termin steht noch nicht fest – werden wir uns die Bewerbungen anschauen. Danach werden die aussichtsreichen Bewerber zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und es wird die Entscheidung über den Geschäftsführer der neuen Tourismus-GmbH der Stadt fallen.“

Werner Lutz