Zweedorf

„Eine echte Dorfgemeinschaft ist bei uns über Jahre gewachsen“, sagt Doreen Richter, die Hauptorganisatorin des kulturellen Lebens im Dorf. Und gemeinsam mit zahlreichen ihrer Mitstreiter, wie Henryk Münchow (40), Uwe Thoben (54), Gabriele Jörn (67), Klaus Bayer (76) und Gerda Hegner (72), organisiert sie kulturelle Veranstaltungen und Treffs im Dorf.

„Auf jeden kann ich mich verlassen“, so die Zweedorferin. „Die Frauen um Gabriele Jörn und Gerda Hegner verwöhnen bei den zahlreichen jahreszeitlichen Festen Bewohner und Gäste mit ihren Backkünsten.“ Beim Klönen und Kaffeetrinken freitags im Dorfgemeinschaftshaus finden gerade Zugezogene schnell Kontakt. Hier hat auch Dorfchronist Klaus Bayer seine Chronik vorgestellt, was reges Interesse fand. „ Henryk Münchow und Uwe Thoben sind ein Gewinn für unser Dorf, durch die Erhaltung und Sanierung historischer Gebäude haben sie unser Dorf attraktiver gemacht“, so Doreen Richter.

Henryk Münchow ist seit 2013 Inhaber des Ostsee-Landhauses. „Das war früher ein Pferdestall, heute sind hier Ferienwohnungen eingerichtet“, erklärt der 40-Jährige. Und so lockt heute das Haus durch Gemütlichkeit, Modernität und die schöne Lage Urlauber nach Zweedorf. „Ja, der Ort hat viel Potenzial. Und obwohl ich in Rostock lebe, gehöre ich schon zum Dorf“, so der 40-Jährige schmunzelnd. „Deshalb öffne ich gern mein Haus für Dorfveranstaltungen.“

Das vom Verfall gerettete ehemalige Gutshaus in Zweedorf Quelle: Wilma Welzel

Ebenso sorgt der aus Hildesheim stammende Maurermeister Uwe Thoben für Leben im Dorf. In dem ehemaligen völlig heruntergekommenen Gutshaus, das er 2003 erwarb und durch Sanierung und Umbau vor dem endgültigen Verfall rettete, betreibt er als gelernter Heilerzieher eine Erziehungsstelle für Kinder in Trägerschaft des ASB. „Hier im Dorf habe ich bereits Wurzeln geschlagen, habe einen tollen Freundeskreis, sogar im Biendorfer Chor singe ich mit seit Jahren“, sagt der Handwerksmeister lachend. „Es macht einfach Spaß hier zu leben und mitzumachen, hier weiß ich, wofür ich lebe und arbeite. Ja, hier möchte ich alt werden.“

Wilma Welzel