Rerik

Das Lichterfest im Ostseebad Rerik (Landkreis Rostock) wird in diesem Jahr verlängert. Schon ab Freitag findet in Rerik erstmals der dreitägige „Kiek in – der Küstenmarkt“ auf dem Haffplatz statt. Dort gibt es kreative Mitmachaktionen und Handwerker führen ihre Kunstfertigkeit vor.Am Sonnabend startet das eigentliche Lichterfest dann um 15 Uhr mit einem Kinderprogramm an der Haffpromenade neben dem großen Spielplatz. Um 15.30 Uhr zeigen Bernhard, der Straßenkünstler und Weltenbummler sowie seine süße Schnecke Fienchen eine Artistikvorführung. Ab 18 Uhr spielt das „Duo Manhattan Voice“ auf der Bühne. Um 19 Uhr wird der Shantychor Reriker Heulbojen zusammen mit Hertha Ottilie auf der Bühne stehen. Die freiwillige Feuerwehr wird wieder ein Lagerfeuer entzünden und die Segler des Seglervereins „Alt Gaarz“ starten in der Abenddämmerung mit ihren beleuchteten Schiffen die Korsofahrt über das Salzhaff. Das Fest endet mit einer Leuchtshow und einem Höhenfeuerwerk über dem Salzhaff ab 21.15 Uhr. Auf eine musikalische Reise über sieben Meere können Kinder und ihre Eltern am Sonntag mit Käpt’n Alfred gehen. Seine Piratenshow beginnt um 15.30 Uhr. Bis um 18 Uhr sind alle Stände offen.

Wer die außergewöhnliche Ausstellung noch nicht gesehen hat, sollte am Wochenende die Kühlungsborner Kunsthalle in der Ostseeallee 48 besuchen – geöffnet von 12 bis 17 Uhr. Das Kunsthaus am Meer zeigt Akt- und Mode-Fotos von Günter Rössler aus den 1960er und 1970er Jahren. Der Leipziger, der 2012 verstarb, prägte wesentlich die Mode-Fotografie in der DDR und etablierte die Akt-Fotografie dort als eigenständige Kunstform.

Am Sonnabend wird in Westenbrügge im Gemeindezentrum ab 19 Uhr das Wiesenfest gefeiert. Das schönste Wiesenkostüm wird prämiert. Zu Gast ist das Schlager Duo Yvi & Eyk. Außerdem legt ein DJ auf.

Eine Operngala unter dem Titel „Das Sängerfest der jungen Elite im Grand Hotel Heiligendamm“ findet am Sonnabend in Heiligendamm statt. Beginn ist 18<TH>Uhr. Unter der Leitung von Hermann Bäumer werden Arien aus Mozarts Opern „La clemenza di Tito“, „Die Hochzeit des Figaro“ , „Così fan tutte“ sowie Werke von Mozart und Rossini gespielt.

Der Verein „de Drom“ lädt am Sonntag zum Programm „Kästner & Tucholsky - Zwischen den Stühlen“ in den Bahnhof Kröpelin ein. Um 16 Uhr präsentieren Hans-Peter Hahn und Peter Körner Texte von den Autoren und Journalisten Erich Kästner und Kurt Tucholsky. Karten für 10 Euro gibt es im Vorverkauf bei „de Drom“, Hausgerätetechnik Burghardt und Framm Bürotechnik in Kröpelin sowie in der Bäckerei Harms in Reddelich.

Levien Anja