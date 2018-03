Zwölfer laden zur großen Show ein

Kühlungsborn. Das „Frühlings-Hammer-Event“ soll die größte Show werden, die das Schulzentrum Kühlungsborn (Landkreis Rostock) je gesehen hat. Präsentiert wird die große Show am nächsten Wochenende jeweils an zwei Abenden: am Freitag, dem 16. März, und am Sonnabend, dem 17. März. Jeweils mit dem gleichen Programm, „weil wir auf so viel Publikum hoffen, dass ein Abend den Rahmen gesprengt hätte“, so Hanna Fensig aus der zwölften Jahrgangsstufe. Sie ist eine der Organisatorinnen.

Geboten wird den Besuchern ein bunter Mix aus Rock und Pop, Mode, Kunst, Literatur und Schauspiel sowie ein Drei-Gang-Menü. Der Eintritt ist, eine Spende für den Abi-Ball am 30. Juni jedoch sehr gern gesehen.

Werner Lutz