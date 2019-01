Biendorf

Es war das zweite Mal, dass in Biendorf zum Neujahrsempfang geladen wurde. Um die 40 Gäste lauschten im Gemeindezentrum dem Biendorfer Chor „Kreuz und Quer“ sowie den musizierenden Kinder Jenny und Nelli, die das Programm kulturell umrahmten. Die Eröffnung übernahm Andreas Renner, der zum Gemeindeverein Biendorf 3000 e.V. gehört. Er bedankte sich vor allem bei den Sponsoren „die der Gemeinschaft dienen und für uns über den Tellerrand schauen“, sagte er.

Bürgermeisterin Peggy Freyler nahm den Empfang zum Anlass, das alte Jahr Revue passieren zu lassen. Sie dankte dem Verein, der viele freiwillige Leistungen in der Gemeinde organisiert, sowie den anderen Vereinen, Verbänden und der Kirche: „Ohne sie gäbe es unser Gemeindeleben so nicht“, sagte sie. „Der Haushalt für das Jahr 2019 zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Prognose bis 2022 zeigt Licht am Horizont.“

Rückschläge im vergangenen Jahr

Leider kam es 2018 zu erheblichen Rückschlägen: „Im Mai wurde die Gemeinde durch einen Unfall und ein darauffolgendes Brückengutachten in Jörnstorf vor unüberwindbare Hindernisse gestellt“, sagte sie. „So soll nach der Schätzung eines Ingenieurbüros die neue Brücke um die eine Million Euro kosten.“ Bis zur Reparatur darf sie nur noch als Fußgänger-Radfahrbrücke genutzt werden. „Die Planung, Finanzierung und der Weg durch alle Förderinstanzen wird uns in naher Zukunft noch einiges Kopfzerbrechen bereiten“, so die Bürgermeisterin.

Im vergangenen Jahr begann die Gemeinde sich der alten Bushaltestellen anzunehmen. „Wir werden die Haltestellen in diesem Jahr weiter auf Vordermann bringen. Außerdem greifen wir die Initiative der Barrierefreiheit auf und werden sie an den relevanten Orten herstellen.“

Peggy Freyler hob die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr hervor und betonte, dass auch die Ausrüstung der Wehr stimmen muss: „Wir investieren und bestellen in ein modernes Löschgruppenfahrzeug für die Ortswehr Westenbrügge. Dafür erhalten wir Zuschüsse vom Land über 86720 Euro und vom Kreis 70000 Euro.“ Den gewaltigen Eigenanteil von 100 000 Euro muss die Gemeinde aus dem Haushalt aufbringen.

Bürgermeisterin fordert finanzielle Mindestausstattung

„Nach unserer Auffassung ist die finanzielle Ausstattung der Gemeinde Biendorf immer noch unzureichend. Daher auch heute wieder meine Forderung an die Landesregierung: Eine angemessene Mindestausstattung nach Artikel 28 Grundgesetz“, sagte sie. „Denn trotz Sparwillens müssen wir in der Lage sein, wichtige und sinnvolle Investitionen zu tätigen. Die Entwicklung der Gemeinde hängt an Infrastruktur, sozialen Aspekten und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, denn wir wollen auch in Zukunft eine lebenswerte Gemeinde sein.“

Sie bat, die Kommunalwahl am 26. Mai zu nutzen und wählen zu gehen. Ähnliches erbat sich auch Olaf Pommeranz, lokale Aktionsgruppe der Leader-Region „ Ostsee DBR“, der für die Europäische Union plädierte: „Gehen sie auch zur Wahl, wenn es um die EU geht. Sie ist diejenige, die das Geld mitbringt. Mit deren Förderung können wir Projekte umsetzen“, sagte er. „Acht konnten wir im Rahmen von ,Leader Plus’ in den vergangenen zehn Jahren in der Gemeinde realisieren. Darunter zählen auch die energetische Sanierung des Gemeindezentrums Biendorf, Spielplätze, Spielplatzrouten, Geocaching und Beschilderung touristischer Ziele. 270 000 Euro an Fördermittel flossen hinein.“ Die Stärke vor Ort sei Leader: „Und die Bürger können entscheiden, was gemacht wird. Vor allem werden diese Projekte von Menschen bearbeit, die auch wissen, wo Biendorf liegt“, sagte er. „ Biendorf ist eine sehr aktive Gemeinde. Biendorf ist Europa.“

Sabine Hügelland