Bad Doberan

Ein Handball-Krimi mit Happy End gegen den Tabellendritten Grün-Weiß Werder und eine respektable Vorstellung beim Spitzenreiter Stralsunder HV – so lautet die bisherige Bilanz der Männer des Bad Doberaner SV im Monat Februar. Am Sonnabend steht für die DSV-Sieben ein Spiel der anderen Art auf dem Programm. Als Vorletzter der Oberliga Ostsee-Spree empfangen die Münsterstädter (13. Platz/12:24 Punkte) den unmittelbar vor ihnen platzierten Grünheider SV (12./13:21) in der heimischen Stadthalle. Mit dem ersten Anwurf um 19 Uhr rückt der Kampf um den Klassenerhalt im direkten Duell zweier unmittelbarer Konkurrenten in den Mittelpunkt.

Die Gastgeber sind sich der Bedeutung der Partie bewusst. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel“, sagt Andreas Köster, der beim 24:29 in Stralsund seine erste Niederlage als Trainer der Doberaner einstecken musste. „Wir wollen uns nachträglich für die gute Leistung belohnen und beide Punkte in eigener Halle behalten. Aber es wird mit Sicherheit ein ganz anderes Spiel“, ist der DSV-Coach überzeugt.

Sofern das geplante Vorhaben gegen Grünheide gelingt, würden die Doberaner in der Tabelle vorerst an den Brandenburgern vorbeiziehen und damit die Abstiegszone verlassen. Und auch der direkte Vergleich, der am Saisonende bei einer möglichen Punktgleichheit ausschlaggebend wäre, spräche nach dem 24:24-Remis im Hinspiel für die Gelb-Blauen. Personell kann Andreas Köster nahezu aus dem Vollen schöpfen. Weil Kapitän Sebastian Prothmann aber weiterhin an seinem Comeback zwischen den Doberaner Pfosten arbeitet, rückt am Sonnabend wieder Oliver Schröder in den Kader.

In der Verbandsliga sind nur die Damen des DSV (2./22:6) im Einsatz. Sie kämpfen am Sonnabend im Spitzenspiel beim SV Motor Barth (3./21:5) um den Verbleib im Rennen um die Meisterschaft, obgleich Trainer Torsten Römer relativiert: „Bis zum Saisonende sind es noch eine Menge Spiele, da wird noch einiges passieren.“ Für die Partie in der Boddenstadt sieht er die Favoritenrolle bei den Gastgeberinnen. „Sie stehen zu Recht dort oben und haben sich in den vergangenen Spielzeiten stets weiterentwickelt. Wir haben dort zumeist schlecht ausgesehen.“ Dennoch wollen die DSV-Ladies nach Möglichkeit etwas Zählbares mit auf die Heimreise nehmen.

Die Männer-Reserve ist am letzten Spieltag der Vorrunde spielfrei und kann in aller Ruhe abwarten, welche zwei Teams sie neben dem VfL Neukloster, der SG Handball Schwerin-Leezen und dem HSV Grimmen II in der Meisterrunde der Verbandsliga begleiten werden.

Gleich zweimal ran müssen an diesem Wochenende dagegen die C-Junioren in der MV-Liga. Im Auswärtsspiel beim HSV Insel Usedom (Sonnabend) und im Heimspiel am Sonntag gegen den Stralsunder HV (13 Uhr, Stadthalle) geht es für die DSV-Youngster darum, die Chance auf die Teilnahme an den Halbfinalspielen aufrecht zu erhalten. Weitere Ansetzungen:

WJA: SV Warnemünde – DSV;MJB: Hagenower SV – DSV;WJC: TSG Wittenburg – DSV;WJD:Eintracht Rostock – DSV;MJE: DSV – HC Empor Rostock (Sa., 14.30 Uhr, Stadthalle).

Simone Seidel