Grevesmühlen

Das kommunale Wohnungsbauunternehmen investiert rund 3,5 Millionen Euro in insgesamt 18 Wohnungen, die sich im Stadtzentrum befinden. Jahrelang war an der Stelle unmittelbar an der Nikolaikirche ein Stadthaus samt Anbau verfallen. Die Wobag musste lange mit dem Denkmalschutz verhandeln, um das Objekt abreißen zu können. Nun entsteht dort ein Gebäudekomplex, der in seiner Struktur an das ehemalige Gebäude erinnert und dennoch mit Tiefgarage, Balkonen und 18 Zwei- und Drei-Raumwohnungen neue Möglichkeiten schafft. Ursprünglich war ein Wohnprojekt geplant für ältere Menschen, die in einer Art Wohngemeinschaft dort zusammen leben sollten. Die Idee fand zwar Zustimmung, aber es gab nur eine einzige Bewerberin. So wurde das Konzept schließlich geändert, wie Wobag-Geschäftsführerin Uta Woge im OZ-Interview erläutert.

Prochnow Michael