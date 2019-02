Herrnburg

Der 19. Heidelauf des Vereins „Sport und Freizeit Herrnburg“ startet am Sonntag, dem 12. Mai, um 10 Uhr an der Grundschule in Herrnburg. Anmeldungen für alle Läufe nimmt der SFH bis Freitag, den 10. Mai, an. Zuerst gehen Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2016 an den Start. Ab etwa 11 Uhr laufen Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2008 und 2009. Gegen 11.20 Uhr startet ein Familienstaffellauf für jede Altersklasse über viermal 1,5 Kilometer. Für 12.45 Uhr plant der SFH einen Lauf der Männer und männlichen Jugend ab Jahrgang 2004 über fünf Kilometer. Die selbe Distanz legen ebenfalls ab 12.45 Uhr Frauen und weibliche Jugendliche ab Jahrgang 2004 zurück. Der Hauptlauf der Frauen und Männer über zehn Kilometer startet nach Auskunft des Vereins auch um 12.45 Uhr.

Startnummern für alle Läufe gibt der SFH am Sonnabend, dem 11. Mai, von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Vereinshaus aus – und am Sonntag, dem 12. Mai, ab 9 Uhr an seinem Infostand. Anmeldung: in der Apotheke im Einkaufszentrum Herrnburg sowie online auf www.sport-freizeit-herrnburg.de

Jürgen Lenz