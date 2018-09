Klütz

Radfahrer und Wanderer finden jetzt noch besser zu den Sehenswürdigkeiten im Klützer Winkel im Landkreis Nordwestmecklenburg.

Die Stadt Klütz sowie die Gemeinden Kalkhorst, Boltenhagen, Hohenkirchen und Zierow haben eine Broschüre neu aufgelegt, in der jetzt 20 Touren zum Radeln und Wandern ausgewiesen und beschrieben werden.

„Im Klützer Winkel unterwegs“ heißt das Heft, das in eine Lenkertasche am Fahrrad passen soll und in der ersten Auflage 2014 erschienen ist. Es wurde in Klütz im Zusammenhang mit einem touristischen Leitsystem erarbeitet.

Das neue, umfangreichere Heft kostet jetzt 2,50 Euro. Die Kosten für die Produktion der Hefte haben sich die fünf der sechs Amtsgemeinden geteilt.

Die Hefte sind erhältlich in Kalkhorst im Gemeindebüro, Am Sportplatz 16, in Klütz in der Stadtinformation im Literaturhaus „Uwe Johnson“, Im Thurow 14, in Boltenhagen in der Kurverwaltung, Ostseeallee 4 sowie für Hohenkirchen und Zierow im Touristischen Informationszentrum, Im Dorfe 3 in Zierow.

