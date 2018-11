Wismar

Die Leichtathletin Ariane Stapusch und die Akrobatin Lisa Frank sind die Sportler des Jahres in Nordwestmecklenburg. Die Ehrung fand am Sonnabend auf der 24. Sportgala des Kreissportbundes Nordwestmecklenburg und der Ostsee-Zeitung statt. Rund 600 Gäste amüsierten sich während der Gala in der festlich dekorierten Mehrzweckhalle in Wismar.

In der Kategorie Sportler/Mannschaft gewann Ariane Stapusch (Leichtathletik, PSV Wismar) den Sport-Oscar vor Jan Kurfeld (Segeln, Yachtclub Wismar) und der Behinderten-Bohlekegelmannschaft des VfL Blau-Weiß Neukloster.

Beim Nachwuchs setzte sich Lisa Frank (Akrobatik, TSG Wismar) vor Felix Schießer (Segeln, Yachtclub Wismar) und Robin Pelz (Leichtathletik, PSV Wismar) durch.

Bei der Publikumsumfrage konnten Leser der OZ per Stimmzettel sowie Online voten, außerdem gaben die Gäste der Gala ihre Stimme ab. So blieb es spannend bis zuletzt.

Den Sport-Oscar für das Ehrenamt erhielt Peter Ziesow, Fußball-Nachwuchstrainer beim PSV Wismar.

Der Sport-Oscar für den Förderer ging an Jens Meier vom Edeka in der Schweriner Straße in Wismar.

Heiko Hoffmann