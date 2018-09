Grevesmühlen

Eine gutes Geschäft für die Supermärkte und Überwachungsdienste, ein Ärgernis für Autofahrer. Unter anderem kassieren Kunden, die den Parkplatz am Rewe in der Klützer Straße in Grevesmühlen nutzen, Knöllchen in Höhe von 30 Euro, wenn sie die Parkscheibe (maximale Parkdauer 90 Minuten) vergessen. Die privaten Parkraumüberwacher arbeiten so effektiv, dass schon ein fünfminütiger Einkauf teuer werden kann, wenn die Parkuhr fehlt.

In der Wismarschen Straße gibt es zwar keinen privaten Überwachungsdienst, aber ein anderes Problem. Weil die Parktaschen zu schmal sind, stehen die Fahrzeuge bisweilen auf dem abgesenkten Bordstein. Auch dafür gibt es Knöllchen, und zwar vom Ordnungsamt der Stadt.

Prochnow Michael