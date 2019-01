Grevesmühlen

Schafft André Müller den Hattrick? Zweimal hintereinander hat der Skatspieler vom 1. SC 90 Grevesmühlen „Gut Blatt“ die Stadtmeisterschaft gewonnen, am kommenden Sonntag, 27. Januar, könnte er einen neuen Rekord aufstellen. Die mittlerweile 33. Stadtmeisterschaft beginnt um 10.30 Uhr im Vereinshaus in Grevesmühlen, gespielt werden zwei Serien mit jeweils 48 Spielen. Es gibt eine Einzelwertung und eine Tamdemwertung. Jedes verlorene Spiel kostet einen Euro. Das Startgeld beträgt 15 Euro (Einzel), Jugendliche zahlen 7,50 Euro, für die Tamdemwertung sind 10 Euro fällig. Der Sieger erhält 200 Euro. Anmeldungen sind am Sonntag ab 9.30 Uhr im Vereinshaus möglich, dort wird auch das Startgeld kassiert. Für die Versorgung im Vereinshaus haben die Organisatoren gesorgt.

Michael Prochnow