Grevesmühlen

Was für ein Saisonauftakt! Rund 500 Gäste erlebten am Sonnabend ein wunderbares Konzert der Big Band der Kreismusikschule Carl Orff zusammen mit der Big Band des NDR. Die Schweriner Musiker besuchen derzeit verschiedene Musikschule in der Region, das Konzert am Sonnabend war gleichzeitig das Jubiläum der Big Band aus Grevesmühlen. Die gibt es mittlerweile seit 25 Jahren. Karla Krüger, zwei Stellvertreterin der Landrätin, gratulierte Musikschulleiter Hartwig Kessler, der seit der ersten Stunde dabei ist, ebenso wie der Förderverein sowie die Mitglieder des Ensembles. Der nächste Höhepunkt der Kreismusikschule steht bereits in wenigen Monaten an, dann reisen die Big Band und das Blasorchester nach China.

Michael Prochnow