Herrnburg

Die Kirchengemeinde Herrnburg (Nordwestmecklenburg) lädt zu einem Abschiedsgottesdienst ein. Er gilt Pastor Stephan Meyer, der zwei Jahre in der Kirchengemeinde arbeitete. Seine Dienstzeit in Herrnburg endete im Frühjahr dieses Jahres.

Der Abschiedsgottesdienst beginnt am Sonntag, dem 16. September, um 10.30 Uhr in der Kirche. Propst Wulf Schünemann wird ihn leiten. Es soll auch ein persönlicher Abschied und eine Würdigung der Arbeit von Stephan Meyer in Herrnburg sein. Mitglieder der Kirchengemeinde sammelten Unterschriften für seine Weiterbeschäftigung. Nach dem Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde dazu ein, miteinander und mit dem Pastor ins Gespräch zu kommen. Grillwurst wird gereicht.

Lenz Jürgen