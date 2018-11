Wotenitz

Familie Wiencke ist mitten in den Vorbereitungen, die Scheune erzeugt bereits jetzt eine weihnachtliche Stimmung, wie sie jedes Jahr auf dem alten Gutshof in Wotenitz zu erleben ist. An zwei Wochenenden lädt der Gartenbau zu Ausstellungen ein. Am 23. und 24. November warten mehr als 40 Aussteller in der Scheune und im Gewächshaus. Jeweils von 10 bis 18 Uhr gibt es mit Musikchören, einer lebenden Krippe und Linedancern auch ein buntes Rahmenprogramm. Am Totensonntag, 25. November, wird es kein Rahmenprogramm geben, auch Aussteller sind nicht vor Ort. Einen Nachschlag davon gibt es aber ein Wochenende später, vom 30. November bis 2. Dezember, beim Adventseinläuten auf dem Gelände – ebenfalls jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Bereits das zweite Jahr bietet der Gartenbau zwei Advents-Wochenenden mit Programm. „Das ist im vergangenen Jahr so gut angenommen worden, dass wir es in diesem Jahr noch einmal wagen“, erklärt Senior-Chef Peter Wiencke. Parkplätze in der Nähe stehen ausreichend zur Verfügung. Der Weihnachtsbaumverkauf startet am 8. Dezember.

Jana Franke