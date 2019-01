Grevesmühlen

Der Kreisverband Nordwestmecklenburg der Alternative für Deutschland hat auf seinem Aufstellungsparteitag am vergangenen Wochenende die Kandidaten für die am 26. Mai stattfindenden Kommunalwahlen bestimmt. Für den Kreistag von Nordwestmecklenburg wurden dabei zu Spitzenkandidaten der Wahlbereiche 1 und 2 ( Wismar) in folgender Reihenfolge gewählt: Jens-Holger Schneider (MdL), Andre Jortzik und Christoph Grimm (MdL). Für die Kreistags-Wahlbereiche 3 bis 7 wurden gewählt: Christoph Grimm, Jens-Holger Schneider, Andre Jortzik. Für die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen: Dietmar Lehman, Karl-Alfred Feußner und Horst Piankowski. Für die Stadt Neukloster: Dietmar Schmidt und Elke Schmidt. Für die Gemeinde Glasin: Sebastian Beyer. Für die Gemeinde Damshagen: Christoph Grimm.

Michael Prochnow