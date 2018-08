Grevesmühlen

Die Nominierung des „Ecks“ am Grevesmühlener Bahnhof für den Nachbarschaftspreis 2018 war eine große Freude – für alle, die sich regelmäßig dort treffen, um einfach nur miteinander Kaffee oder Tee zu trinken, zu erzählen und – mehr oder weniger nebenbei – ihre künstlerischen Fähigkeiten auszuprobieren. Ebenso für die Stadt Grevesmühlen, die dieses Projekt aktiv unterstützt und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Ganz besonders aber freuen sich Johannes und Renate Schürmeyer – das Künstler-Ehepaar aus Jeese, deren Initiative dieses Nachbarschaftsprojekt, das alle Menschen in Grevesmühlen, jedes Alters, jeder Nationalität anspricht, zu verdanken ist.

„Wir sind weder Inländer- noch Ausländer-feindlich“

Schürmeyers wissen die Unterstützung durch die Stadt zu schätzen. In diesem Zusammenhang ist Renate Schürmeyer besonders vom Bürgermeister beeindruckt: „Lars Prahler ist bereit, sich auf Neues einzulassen. Und genauso habe ich auch das ganze letzte Jahr die Zusammenarbeit mit der Stadt erlebt.“

Anfangs, sagt sie, als Prahler die ehemalige Kneipe am Bahnhof, die der Stadt gehört, als Ort für die Idee einen kunstoffenen Begegnungsraum für alle Menschen in Grevesmühlen zu gestalten, vorschlug, hatten sie schon ein wenig Sorge, ob es vielleicht Probleme geben könnte. Schließlich sollte der Ort auch ein Ort für die Begegnung Einheimischer mit Neu-Grevesmühlenern aus den verschiedensten Ländern werden.„Doch uns ist hier bisher niemals irgendetwas Unfreundliches passiert.“, erzählt sie. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, wie sie sagt, „weder Inländer-, noch Ausländer-feindlich sind.“– und mit jedem, der dazu bereit ist, in Kontakt gehen. Dabei erwarten sie nicht, sagt Schürmeyer, dass Menschen, die vorher noch nie viel mit Menschen anderer Hautfarbe oder Nationalitäten zu tun hatten, so tun müssten, als sei das normal für sie, oder als hätten sie keine Vorurteile und Ängste.

„Ganz schön schwarz“

Da waren zum Beispiel, sagt sie, Nachbarn, die schauten erst einmal ziemlich skeptisch. Dann kam man ins Gespräch und irgendwann war dann auch mal ein Schwarzafrikaner an Renate Schürmeyers Seite. „Ganz schön schwarz“, hat der eine Nachbar gemeint und Renate Schürmeyer hat nur genickt. „Ja, stimmt ja auch.“, sagt sie im Gespräch. Sie hat diese Bemerkung weder so noch so interpretiert, einfach als die Beschreibung einer Realität anerkannt. Inzwischen kommt dieser Nachbar regekmäßig zum Schwatzen oder Kaffee trinken – und hat ganz nebenbei festgestellt, dass die „ganz schön schwarzen“ Menschen nicht bedrohlich sind. So wie er eben auch nicht.

Schürmeyers fühlen sich keinen Ideologien verpflichtet, von rechts schon gar nicht, aber auch nicht von links. Vielleicht ist das so, weil Renate Schürmeyer eine Kunsttherapie und Kunstpädagogik-Ausbildung bei den Anthroposophen absolviert hat. „Auch wenn ich an der Weltanschauung der Anthroposophen vielleicht nicht alles unterschreiben würde, aber es hat Horizonte geöffnet, hat mich einen anderen Blick auf die Welt werfen lassen.“

In Johannes und Renate Schürmeyers Welt jedenfalls - und auch im „Eck“ am Grevesmühlener Bahnhof geht es nicht darum, Realitäten auszublenden, Unterschiede zu verleugnen – es geht nicht darum, irgendetwas irgendwie zu erzwingen. Es geht um Gemeinsamkeit, dort, wo sie möglich ist - um friedliche Koexistenz innerhalb bestimmter Grenzen, wenn nicht. In der Kunst, das hat sich immer wieder gezeigt, wird Herkunft, Sprache, das Woher und Wohin, allerdings oft nebensächlich.

„Es sind nicht nur die Flüchtlinge, die vorher noch nie gemalt oder gezeichnet haben“, sagt Renate Schürmeyer. „Es gibt auch so viele Einheimische, die denken oder sagen: Ach, das kann ich nicht. Habe ich noch nie versucht. Und dann versuchen sie es, weil wir sagen: Mach einfach, ist ganz egal, was dabei rauskommt. Und dann sind wir alle überrascht, wie gut es wird.“

Chance auf Preis gering - aber, wer weiß?

„Wir sind kein großer Verein mit einer riesigen Mitgliederzahl“, sagt Renate Schürmeyer, „und wir haben höchstwahrscheinlich keine Chance, den Nachbarschaftspreis 2018 (dotiert mit 50 000 Euro, Anm. der Red.) wirklich zu gewinnen. Wir werden sicher nicht einmal MV-Sieger. Doch das ist uns letztlich nicht so wichtig. Wichtig ist uns vor allem, dass wir bewiesen haben, dass zwei Menschen, die eine Idee haben, etwas bewegen können und unser Anliegen, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, Verbreitung und Anerkennung findet.“

Bundesweit waren es über 1000 Projekte, die sich um den Preis beworben hatten. Von denen wurden 104 schließlich nominiert. Das „Das Eck“ ist eines von insgesamt sechs Projekten aus Mecklenburg-Vorpommern. Zurzeit kann man im Internet über die Sieger der einzelnen Bundesländer abstimmen. (www.nachbarschaftspreis.de/de/Das-Eck/)

In der vergangenen Woche waren es 90 Stimmen, die „Das Eck“ auf seiner Haben-Seite verbuchen konnte. Eines der anderen Projekte, zum Beispiel eines aus Schwerin, weist schon deutlich mehr Votings auf – und wird höchstwahrscheinlich Landessieger werden, meint Renate Schürmeyer.

Doch wer weiß, vielleicht kommt es auch anders. Vielleicht werden die Grevesmühlener, auch wenn sie selbst vielleicht noch nicht persönlich im „Eck“ am Bahnhof vorbeigeschaut haben, noch aufmerksam und gehen dann ins Internet und stimmen ab. Am 22. August schließlich endet die Frist zur Abstimmung erst.

Meinke Annett