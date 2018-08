Boltenhagen

Stefan Muhtz ist Polizist in Lübeck und leitet dort die Pressestelle. Er hat jetzt entfernte Verwandte seiner Frau Cornelia getroffen und mit ihnen Nordwestmecklenburg erkundet. Es sind sehr entfernte Verwandte. Sherrie Reese-Ray, ihr Mann Doug Ray und Sohn Adam haben eine Reise von circa 7000 Kilometern und einen etwa zehnstündigen Flug auf sich genommen. Sie kommen aus der Stadt Charlotte im amerikanischen Bundesstaat North Carolina.

Die Verwandtschaft nach Deutschland zieht sich zudem über viele Generationen. Beide Familien haben gemeinsame Vorfahren aus den Familien Qualmann und Reese, deren Namen heute noch in Boltenhagen zu finden sind. Der Vorfahr, dessen Spuren die Amerikaner suchten, ist Johann Reese, später John, der 1876 als 23-Jähriger mit dem Schiff „Gitana“ von Hamburg über Liverpool nach Amerika ausgewandert war.

Adam Ray (31) hatte schon in der Highschool und später auch in der Universität Deutsch gelernt. Seiner Mutter Sherrie war immer bewusst, dass ihre Familie Wurzeln in Deutschland hatte. 2013 begann Adam im Stammbaum zu forschen. Über das Internet bekam er einige Hinweise, die nach Mecklenburg und nach Tarnewitz führten. Er stellte Kontakt zu Stefan Muhtz her, um die Region besser kennen zu lernen, aus der der Vorfahr stammte.

Nach einem ersten Besuch ist er nun mit seinen Eltern noch einmal nach Deutschland gekommen. Mit Stefan Muhtz haben sie Tarnewitz besucht. „Wir haben uns den Hafen und den Ort angesehen. Dann waren wir auch in Schloss Bothmer und in der Kirche in Klütz“, sagt Adam Ray. Die Amerikaner faszinierte, dass sie genau in der Kirche standen, in der ihr Vorfahr im 19. Jahrhundert getauft worden war.

Sherrie Reese-Ray freut sich noch mehr über den Besuch in der Vergangenheit ihrer Familie. „Es gibt bestimmt noch Material in meiner Familie, Dokumente und Fotos“, sagt sie. Doch vor allem bei den alten Fotografien wissen die Nachfahren heute nicht, wer darauf zu sehen ist. Es könnte also sein, dass auch Bilder ihrer Vorfahren dabei sind.

Mehr lesen Sie am 24. August in der Printausgabe der Ostsee-Zeitung Grevesmühlen.

Behnk Malte