Boltenhagen

Ein angetrunkener Angler hat am Sonntag bei einem Angelausflug die Orientierung verloren. Wie die Polizei mitteilt, meldete sich der 56-Jährige in den Mittagsstunden über den Notruf und teilte mit, dass er mit seinem Schlauchboot orientierungslos auf der Ostsee treibt. Das Boot wurde zuvor am Strand Steinbeck eingesetzt. Bei fortwährendem dichtem Nebel versuchte der 56-jährige Mann wieder an Land zu gelangen, verlor durch das ziellose Umherfahren jedoch vollständig die Orientierung. Die Wasserschutzpolizei Wismar informierte die Seenotleitung Bremen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS). Diese begann, einen Sucheinsatz zu koordinieren und alarmierte die umliegende Schifffahrt. An der Suche beteiligten sich der Seenotrettungskreuzer „ Hans Hackmack“ der DGzRS, die Bundespolizeischiffe „ Eschwege“ und „ Altmark“ sowie das Küstenstreifenboot „Hoben“ der Wasserschutzpolizei Wismar und das Zollboot „ Wustrow“.

Die Suche bei Nebel mit Sichtweiten stellenweise unter 40 Meter führte nach einer Stunde zum Auffinden des zwei Meter kleinen Schlauchbootes durch die Besatzung der „ Altmark“. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Schlauchboot 2300 Meter vom Ufer der Steilküste „Großklützhöved“ entfernt. Der Mann konnte wohlbehalten an Bord der „ Altmark“ genommen werden, das Bundespolizeischiff „ Altmark“ übergab den 56-jährigen Angler mit seinem Schlauchboot an das Küstenstreifenboot „Hoben“.

Da in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch festgestellt worden ist, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,88 Promille. Der Mann wird sich wegen des Fahrens mit einem Wasserfahrzeug unter Alkoholeinfluss verantworten müssen. Er wurde in Boltenhagen an Land gebracht.

OZ