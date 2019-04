Grevesmühlen

Etwas mehr als sechs Wochen sind es noch bis zum 19. Stadtlauf in Grevesmühlen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Organisatoren Karsten Joost, Kristina Joost, Mark Wegner, Gesine Krüger, Thomas Effenberger, Susanne Schmidt und Andreas Schmidt (im Foto von links) freuen sich auf viele Teilnehmer.

Startschuss für die Kinder ist am Sonntag, dem 16. Juni, um 9.30 Uhr. 1,1 Kilometer laufen sie eine Runde vom Markt durch die Stadt über die Bürgerwiese zurück zum Marktplatz. Läufer und Walker machen sich 10 Uhr auf den Weg vom Markt aus in Richtung Vielbecker See, den sie umrunden. Die Teilnahme am 6,6 Kilometer langen Lauf kostet sechs Euro. Läufer, die 10,9 Kilometer auf sich nehmen, zahlen sieben Euro. Anmeldungen über www.stadtlauf-grevesmuehlen.de sind bis zum 13. Juni möglich. Die Ausgabe der Startnummern findet am 16. Juni ab 8 Uhr auf dem Markt bis 15 Minuten vor dem Start des jeweiligen Laufs statt. Also: Schuhe geschnürt und ab geht die Post!

Jana Franke