Grevesmühlen

Da wird einem schon beim Zuschauen kalt: Bei einem Grad Lufttemperatur tauschten Benny Andersson, Klaus Dextor und Waldemar Gerull vom Freibadverein am Donnerstag ihre warmen Klamotten gegen eine Badehose. Grund: pure Freude, auch wenn die nicht für einen Sprung in den Ploggensee reichte. Dafür war es dann doch zu frisch. Der Vereinsvorsitzende Benny Andersson hatte am Montag eine Rechnung über 2750 Euro beim Radiosender Antenne MV eingereicht. Seit mehreren Wochen läuft das Gewinnspiel „Antenne MV zahlt Ihre Rechnung“. Werden die Gewinner gezogen, müssen die schnellstmöglich zurückrufen. In dieser Woche werden Vereine berücksichtigt. Gespannt wartete Benny Andersson jeden Tag auf die Ziehungen, die dreimal am Tag vorgenommen werden – 7, 10 und 16 Uhr. Am Donnerstag um 7 Uhr war ihm das Glück hold. „Ich hatte vom Moderator nur noch das Wort ,Nordwestmecklenburg’ gehört und dann rief mich Thomas Krohn (Stadtvertreter in Grevesmühlen, Anm. d. Red.) an und machte mich auf den Glücksfall aufmerksam“, erzählt Benny Andersson. Die Gewinnnummer von Antenne MV hatte er in seinem Handy eingespeichert und rief umgehend zurück. Nun darf sich der Verein über die Erstattung der vierstelligen Summe freuen. Die 2750 Euro waren im Juli für die Absicherung der Badeanstalt durch Rettungsschwimmer der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes ausgegeben worden.

Jana Franke