Seit 1959 veranstaltet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den bundesweiten Vorlesewettbewerb für Schüler der sechsten Klassen. Nachdem an den Schulen die besten Vorleser ermittelt wurden, nehmen sie am Kreisentscheid und der Gewinner schließlich am Landesentscheid teil.

Einige Teilnehmer des Kreisentscheids in Klütz haben es als Vorleser weit gebracht: Julius Langreder von der Regionalen Schule in Schönberg gewann 2012 erst den Vorlesewettbewerb in Klütz, danach den Landesentscheid in Schwerin und beim Bundesentscheid belegte er schließlich den zweiten Platz.

Informationen zum Wettbewerb im Netz: www.vorlesewettbewerb.de

Teilnehmer am Kreisentscheid in Klütz: Henning Steinbrenner (Evangelische Schule Robert Lansemann, Wismar), Kai Damerius (freie Schule Wismar), Lena Jasmin Oeser ( Regionalschule Schönberg), Luisa Lodwig ( Regionalschule Lüdersdorf), Nina Scharnweber ( Regionalschule Klütz), Martha Wreng ( Regionalschule Neukloster), Emily Giese ( Regionalschule Dassow), Tessa Schubert ( Regionalschule Schlagsdorf), Collin Elias Merla ( Regionalschule Rehna), Elisa Auer (Ostseeschule Wismar), Anton Naab (IGS „ Johann Wolfgang von Goethe“ Wismar), Katharina Krawack (Bertolt-Brecht-Schule Wismar) und Elisabeth Radelof ( Regionalschule Neuburg)