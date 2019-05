Grevesmühlen

Rosige Aussichten bei der Arbeitsagentur in Grevesmühlen, der Geschäftsbereich weist derzeit eine Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent aus, das sind in konkreten Zahlen 1065 Männer und Frauen, die derzeit arbeitslos beziehungsweise arbeitssuchend gemeldet sind. „Wenn wir uns die Entwicklung so ansehen, dann stehen die Chancen gut, dass wir zum ersten Mal unter die 1000-er-Marke rutschen“, sagt Kerstin Suppan, Leiterin der Geschäftstelle in Grevesmühlen. Sie hält eine Quote von unter vier Prozent durchaus für realistisch. „Der Markt gibt es auf jeden Fall her.“ Denn vor einem Jahr lag die

Kerstin Suppan, Teamleiterin in der Geschäftsstelle Grevesmühlen Quelle: GVM

Quote bei 5,2 Prozent, erfahrungsgemäß geht sie in der ersten Jahreshälfte noch weiter runter. „Allerdings nicht in den Maßen wie in den Vorjahren“, erklärt die Geschäftstellenleiterin. „Denn vor allem im Hotel- und Gaststättenbereich erleben wir, dass die Betriebe ihre Mitarbeiter über den Winter nicht mehr nach Hause schicken, sondern sie behalten. Das bedeutet, dass die Schwankungen bei den Zahlen längst nicht mehr so stark sind wie früher.“

Michael Prochnow