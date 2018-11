Grevesmühlen

Herzstolpern, Herzrasen, Atemnot, Schweißausbrüche. Das könnten alles Anzeichen vom sogenannten Vorhofflimmern sein. Doch nicht bei jedem Betroffenen – in Deutschland werden sie auf mehr als 1,8 Millionen Menschen beziffert – ist die Herzrhythmusstörung so deutlich spürbar, es kann unbemerkt geschehen. Was Vorhofflimmern genau ist, darüber wollen Ärzte am kommenden Dienstag, dem 20. November, ab 9 Uhr im Bürgerbahnhof Grevesmühlen informieren. Dann lädt das DRK-Krankenhaus zum Arzt-Patienten-Seminar ein. Das Thema „Herz außer Takt – Vorhofflimmern und Gerinnungshemmung“ ist bewusst anlässlich der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung, die deutschlandweit thematisiert werden, gewählt worden.

„Mit dem Alter steigt das Risiko des Vorhofflimmerns deutlich an“, berichtet Dr. Dirk Killermann, Chefarzt der Kardiologie und Inneren Medizin im DRK-Krankenhaus. Zu den häufigsten Ursachen zählen zum Beispiel Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und chronische Nierenerkrankungen. Dem Vorhofflimmern können Betroffene mit natürlichen Maßnahmen wie Sport und Abnehmen begegnen. Eine weitere Möglichkeit ist die Einnahme von Medikamenten. Aber auch medizinische Eingriffe sind nicht selten. Dazu zählt zum Beispiel ein Katheter-Eingriff, mit dem die Herzrhythmusstörung korrigiert wird. „Hier arbeiten wir eng mit der Uniklinik in Lübeck zusammen“, berichtet Dr. Dirk Killermann. Die sogenannte Ablation sei ein sehr aufwendiges Verfahren, das das Grevesmühlener Krankenhaus nicht leisten könne, begründet er.

Dr. Dirk Killermann, Chefarzt Kardiologie, Innere Medizin am Krankenhaus Grevesmühlen. Quelle: ANNETT MEINKE

Lebensbedrohlich ist Vorhofflimmern nicht, aber es steigert das Risiko eines Schlaganfalls deutlich. Schlaganfälle, die durch Vorhofflimmern ausgelöst werden, haben laut der Deutschen Herzstiftung einen besonders schwerwiegenden Verlauf. Oft genug hatte Dr. Dirk Killermann Patienten, denen die Gefahr nicht bewusst war. Sie wachten mit einem tauben Arm auf und sagten sich ,Was alleine kommt, geht auch von alleine’. „Bei solchen Anzeichen ist sofort ein Notarzt zu rufen“, verdeutlicht er.

Zum Seminar eingeladen fühlen sollen sich Betroffene und Angehörige und alle, die sich für das Thema interessieren.

Das Programm im Überblick 9 Uhr: Begrüßung durch Dr. Dirk Killermann, Chefarzt Kardiologie/Innere Medizin im DRK-Krankenhaus Grevesmühlen 9.05 Uhr: Vorhofflimmern – Was ist das? Ein Vortrag von Dr. Dirk Killermann 9.30 Uhr: Schlaganfall – Ein Notfall! Es referiert Michael Krey, Oberarzt Innere Medizin im Grevesmühlener Krankenhaus 10 bis 11 Uhr: Pause mit Imbiss und Industrieausstellung 11 Uhr: Schlaganfallvorsorge mit Gerinnungshemmern (Dr. Dirk Killermann) 11.30 Uhr: Ablation bei Vorhofflimmern – ein Vortrag von Prof. Dr. Roland Tilz, Sektionsleiter Elektrophysiologie am Uniklinikum in Lübeck 12.15 Uhr: Sport und Vorhofflimmern – es spricht Martin Scherdin, Assistenzarzt Innere Medizin am DRK-Krankenhaus Grevesmühlen

Jana Franke