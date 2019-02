Klütz

Die Wohlenberger Wiek ist vor allem im Sommer beliebt bei Urlaubern und Tagesgästen. Die Parkplätze, die nur durch eine Straße vom Strand getrennt sind, sind beliebt bei Campern mit Wohnmobil oder umgebauten Kleinbussen. Grundsätzlich ist das den Kommunalpolitikern der Stadt Klütz auch recht. Doch sie wollen, dass für eine Übernachtung auf den Parkplätzen des Ortsteils auch Gebühren bezahlt werden.

10 Euro pro Tag und 25 Euro pro Nacht

Kommunen im Klützer Winkel gehen unterschiedlich mit Wohnmobilen auf öffentlichen Parkplätzen um. In Wohlenberg kostet ein Tag auf dem Parkplatz mit dem Wohnmobil 10 Euro. Jetzt sollen auch nachts Gebühren erhoben werden. Quelle: MALTE BEHNK

Dass die Parkplätze bei Wohnmobilisten beliebt sind, beschrieb Stadtvertreterin Petra Rappen anhand von Fotos. „Hier stehen neun Wohnmobile morgens um 7 Uhr auf dem Parkplatz, die offenbar über Nacht dort geparkt waren“, erklärte sie. Bisher sei es so geregelt, dass Parkgebühren jeweils von 8 bis 18 Uhr erhoben werden. Für Wohnmobile wird eine Tagesgebühr von 10 Euro verlangt. „Ich finde, für die Nutzung als Wohnmobilstellplatz über Nacht sollten wir in die neue Gebührenordnung aufnehmen, dass wir von 18 bis 8 Uhr 25 Euro pro Wohnmobil verlangen“, so Petra Rappen. Auf die Frage eines Stadtvertreters, wie das kontrolliert werden solle, informierte Bürgermeister Guntram Jung, dass in der Saison Verkehrsüberwacher auch bis 22 Uhr unterwegs seien.

„Andererseits halte ich es nicht für so freundlich, dass wir vom 1. November bis Ende Februar Parkgebühren verlangen. Wenn wir schon etwas ändern, sollten wir als freundliche Geste die Gebühren in dem Zeitraum aussetzen.“ Beiden Vorschlägen stimmten die Stadtvertreter zu. Sie werden in die neue Fassung der Gebührenordnung für Parkplätze in der Stadt Klütz und den Ortsteilen eingearbeitet.

Parkplatz in Brook für Wohnmobile gesperrt

Diskussionen um den Umgang mit Wohnmobilen auf den Parkplätzen in Strandnähe hat es bereits 2016 in verschiedenen Gemeinden im Klützer Winkel gegeben. Die Gemeinde Kalkhorst, die auf einigen Plätzen 25 Euro für eine Wohnmobil-Tageskarte verlangt, hat auch den Strandparkplatz in Brook für Wohnmobile gesperrt. Weil sich daran vor allem im Sommer nicht gehalten wurde, soll vor Beginn dieser Saison eine Höhenkontrolle angebracht werden. Eine hoch angebrachte Schranke verhindert dann, dass Wohnmobile und ähnliche Fahrzeuge auf den Parkplatz fahren.

In der Gemeinde Hohenkirchen wird eine andere Lösung gesucht, die Parkplätze an der Wohlenberger Wiek besser zu kontrollieren. In diesem Jahr soll eine neue Technik ausprobiert werden, mit der auch bargeldloses Zahlen möglich werden soll. Die Amtsverwaltung will vor Ostern genau darüber informieren.

Vorerst keine Gebühren Am Wasserwerk

In der Diskussion um die Parkplatzgebühren in Klütz und den Ortsteilen sprach Stadtvertreter Uwe Swazina außerdem den Parkplatz am Wasserwerk hinter der Amtsverwaltung in Klütz an. „Der Parkplatz steht seit Jahren in der Gebührensatzung. Dann sollten wir dort auch mal einen Gebührenautomaten aufstellen, von mir aus mit Brötchentaste, dass man seine Dinge im Amt erledigen kann.“ Der Parkplatz sei tagsüber meistens sehr voll, räumte Bürgermeister Guntram Jung ein. „Ich hätte aber nicht so ein gutes Gefühl dabei, dort jetzt Gebühren zu verlangen. Es sollte in der Stadt auch kostenlose Plätze geben“, sagte er. Hintergrund sei unter anderem, dass einige Anwohner der Schloßstraße keinen eigenen Parkplatz haben, an der Straße aber einmal in der Woche nicht parken dürfen, weil dort gereinigt wird. „Deswegen sollten wir damit noch warten, bis der neue Parkplatz hinter dem Amt gebaut ist“, so Jung.

Der neue Amtsparkplatz wird im Amtsausschuss noch einmal thematisiert. Er soll voraussichtlich in diesem Jahr gebaut werden, damit mehr Stellplätze für Mitarbeiter und Besucher der Amtsverwaltung vorhanden sind.

Malte Behnk