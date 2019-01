Grevesmühlen

Schreck in der Morgenstunde für einen BMW-Fahrer mit Rügener Kennzeichen. Auf der A20 an der Anschlussstelle Grevesmühlen in Richtung Lübeck brannte plötzlich sein Fahrzeug. Das hat er gegen acht Uhr noch auf dem Standstreifen stoppen können. Ausgegangen wird von einem technischen Defekt. Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren Grevesmühlen und Upahl. Als die Kameraden eintrafen, stand der Motorblock des Pkw schon komplett in Flammen. Dem Fahrer ist nichts passiert, retten konnte er noch seine Reisetasche aus dem Kofferraum. Durch die Löscharbeiten am Fahrzeug – der Motorraum brannte vollkommen aus – musste die Autobahn in Richtung Lübeck zeitweise gesperrt werden, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Jana Franke