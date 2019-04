Gadebusch

Aus bislang noch unbekannter Ursache ist am Sonnabendmorgen ein mit zwei Personen besetztes Auto in der Nähe von Gadebusch von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen prallte zunächst frontal und anschließend mit dem Heck gegen mehrere Bäume. Der Beifahrer wurde dabei eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle bei Gottmannsförde war für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Ein Unfallsachverständiger der Dekra kam zur Ermittlung der Unfallursache zum Einsatz. „Es wurde zudem eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den Unfallfahrer aufgenommen“, sagte ein Polizeisprecher.

RND