Groß Schwansee

Zwei Lübeckerinnen und andere Urlauber in Groß Schwansee im Landkreis Nordwestmecklenburg waren am Sonntag voller Sorge um einen Schwimmer und alarmierten Rettungskräfte, die unter anderem mit drei Booten und einem Polizeihubschrauber anrückten, um nach dem Mann zu suchen. Einen Unfall gab es aber glücklicherweise nicht.

Der Mann hatte seinen Platz am Strand in der Nähe der beiden Frauen und war zum schwimmen in die Ostsee gegangen. Er war offenbar gerade auf die Ostsee hinausgeschwommen und als er nach einer dreiviertel Stunde nicht wiederkam, dachten die Frauen an einen Unfall.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Elmenhorst, Kalkhorst und Dassow sowie das Boot der Freiwilligen Feuerwehr aus Klütz und zwei weitere Boote aus Travemünde und Boltenhagen rückten zur Suche des Schwimmers in Groß Schwansee an. Allerdings dauerte das Ausrücken relativ lange, da der Notruf der Frauen zunächst in einer Rettungsleitstelle in Schleswig-Holstein ankam.

Die Bootsbesatzungen und der Hubschrauber suchten nach dem Schwimmer und entdeckten ihn schließlich auch. Der Mann, der inzwischen etwa eineinhalb Stunden geschwommen war, wurde von ihnen zum Strand zurück begleitet.

Behnk Malte