Wismar

Es ist wieder so weit: Am Sonnabend verwandelt sich der Wismarer Marktplatz zum 20. Mal in eine Strandlandschaft für das Beachvolleyballturnier um den RT-Cup.

Dafür werden schon morgen etliche LKW-Ladungen mit Kies auf den historischen Platz gekippt. „Am Donnerstag beginnen wir mit dem Aufbau. Wir bedanken uns jetzt schon bei der Firma Dewenter, Stadtverwaltung und den Sponsoren für die Unterstützung“, so Thomas Frahm vom Organisationsteam. Doch wie viel Tonnen Kies diesmal auf den Marktplatz gekippt werden, das verrät er allerdings nicht.

„Das ist die Frage beim Gewinnspiel der AOK Wismar. Wer die Menge in Tonnen richtig schätzt, erhält einen Preis“, verspricht Thomas Frahm.

Das Beachvolleyballturnier beginnt am Sonnabend um 9 Uhr. Auf vier Spielfeldern kämpfen 32 Teams aus Berlin, Kiel, Potsdam, Rostock, Westmecklenburg und Wismar um den RT-Cup. Mit dabei ist auch der Titelverteidiger „Ohne Witz“. Der Sieger wird diesmal in einer Gold- und Silberrunde ermittelt. Damit haben auch Hobbyteams die Chance, einen kleinen Pokal zu gewinnen. Allen Mannschaften winken Sachpreise, den Finalisten Preisgelder. „Das Beachvolleyballturnier soll Spaß bieten und sportliche Leistungen zeigen“, erklärt Frahm. Die Erlöse aus den Einnahmen will der gemeinnützige Verein Round Table (RT) für soziale, sportliche und engagierte Projekte spenden. RT ist ein Zusammenschluss von 20 Männern, „die auf der Grundlage gemeinsamer Werte freundschaftliche Beziehungen pflegen und sich gleichzeitig gemeinsam für das Wohl anderer einsetzen“, heißt es auf der Homepage. Den ganzen Tag über gibt es nicht nur spannende sportliche Wettkämpfe, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Moderation, Gewinnspielen, Catering, Snacks und kühlen Getränken. Am Abend können die Zuschauer und Volleyballer den Tag ab 20 Uhr bei der Beachparty ausklingen lassen. Der Eintritt ist frei.

Peter Preuß